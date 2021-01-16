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Emekli öğretmeni dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Bakırköy'de kendini polis olarak tanıtan Mehmet A.K.(42) isimli şüpheli, emekli öğretmen E.A.'yı dolandırmak isterken polisler tarafından suçüstü yakalandı.
 16 Ocak 2021 18:23
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Emekli öğretmeni dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Bakırköy'de kendini polis olarak tanıtan Mehmet A.K.(42) isimli şüpheli, emekli öğretmen E.A.'yı dolandırmak isterken polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, 13 Ocak tarihinde Bakırköy'de yaşandı. İddiaya göre emekli öğretmen E.A., bilinmeyen bir numara tarafından arandı. Telefondaki kişi ona polis olduğunu belirterek; "Bir kuyumcu soyuldu, sizin kimliğinizi buldum. Burada 13 bin dolar kayıp" dediği öne sürüldü. Parasının kontrol edilip geri verileceğini zanneden E.A., şüphelinin isteği üzerine bir de sözleşme hazırladı. Sözleşmede parayı polis memuruna teslim ettiği, paranın miktarını, bulunan kimliğin kendisine ait olmadığını belirterek imzaladı. Konuşmalara şahit olan E.A.'nın komşuları, hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi. Polis ekipleri, şüpheliyi parayı teslim aldığı sırada suçüstü yakaladı. Para mağdura iade edilirken, şüpheli Mehmet A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DHA
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