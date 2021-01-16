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Dr: Şahin: Hastalığı atlattım ama halen koku, tat alamıyorum

Gaziantep'te yeni tip koronavirüsü yenerek aynı hastalığı yaşayanların tedavisinde görev yapmaya devam eden Dr. Begüm Şahin, iyileşmesinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen tat ve koku kaybı yaşadığını belirtti.
 16 Ocak 2021 18:45
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Dr: Şahin: Hastalığı atlattım ama halen koku, tat alamıyorum

Gaziantep Üniversitesine bağlı Onkoloji Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Kovid-19 servisi olarak kullanılan Nevin Eruslu Palyatif Bakım ve Umut Evi'nde görevli Şahin, geçen ay baş ve kas ağrısı şikayetleri yaşaması üzerine test yaptırdı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Şahin, evde karantinaya alındı ve iki haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Salgınla mücadele ve hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Şahin, Mart 2020'den bu yana koronavirüs salgını ve hastaların iyileşmesi için mücadele ettiklerini, hastaneden çok rahat bir şekilde taburcu edilen hastaların olmasına karşın ciddi nefes darlığı yaşayan, yoğun bakıma yönlendirdikleri ve hayatını kaybeden kişilerin de olduğunu ifade etti.

Hastalarının iyileşip taburcu edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Şahin, bu süreçte kendisinin de baş ve kas ağrısı şikayetleriyle Kovid-19'a yakalandığını kaydetti.

Testinin pozitif çıkmasının ardından başkalarına bulaştırmamak için kendisini izole ettiğini ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"Ek hastalığım yok, yaşım çok ileri değil, belki hafif atlattım ama tabi ki süreç zor. Erkenden hastalığı tanıyarak test yaptırıp izole olmam toplum için büyük şans. Hastalığı ateş olmadan, baş, kas ağrısı ve hafif grip semptomlarıyla geçirdim. Halsizliğim olduğu için hep uyuma, dinlenme isteğim vardı. Ama tedavisine baktığım hastaları görünce gerçekten hafif atlattığım için şanslıyım. Bu hastalık 'ben nasılsa hafif atlatırım, gencim, ek hastalığım yok' denecek bir şey değil. Çünkü şu anda hayat kalitemi bozan, hastalığı hafif geçirmeme ve üzerinden bir ay geçmesine rağmen tat ve koku bozukluğu hala devam ediyor. Hala koku, tat alamadığım için yediğim yemeklerden bir şey anlamıyorum. O yüzden keşke Kovid-19'a yakalanmasaydım diyorum."

"Herkes önlemlerine devam etsin"

Kovid-19'u atlatan kişilerin rahat olmaması gerektiğine işaret eden Şahin, bu hastalığı geçiren kişilerin yeniden Kovid-19'a yakalanmayacaklarına ilişkin bir kanıt olmadığını belirtti.

Şahin, "Hastalığı geçirmiş olmama rağmen aşı olma şansım varsa muhakkak olmayı düşünüyorum. Çünkü bir daha geçirildiğinde hafif geçirileceğinin garantisi olmayan bir hastalık. Hastalığı geçirenler muhakkak kendini korumaya devam etsin ve herkes önlemlerine devam etsin." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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