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'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama

Kocaeli Valiliği, "İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi" haberlerine ilişkin, savcılık veya herhangi bir vatandaşın başvurusuna uygulanan rutin sürecin işletildiğini bildirdi.
 16 Ocak 2021 19:15
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'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama

Kocaeli Valiliği, "İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi" haberlerine ilişkin, savcılık veya herhangi bir vatandaşın başvurusuna uygulanan rutin sürecin işletildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında "İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi" şeklinde haberlerin yayınlanması üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İzmit ilçesinde bir site yöneticisinin, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçeyle müracaat ederek, ikamet ettiği sitenin dışında bulunan çöp konteynerlerinin temizliklerinin ve dezenfektasyon işlemlerinin yapılmadığı, çöplerin zamanında ve gerektiği gibi toplanmadığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Temizlik İşleri Müdüründen şikayetçi olduğu anlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderdiği yazıyla İzmit Belediye Başkanı ve Temizlik İşleri Müdürü hakkında 4483 sayılı "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun" uyarınca soruşturma yapma izni talebinde bulunduğu, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün de konu hakkında ön araştırma yapılmasını Kocaeli Valiliğinden yazıyla istediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bir müfettiş görevlendirilerek savcılık veya herhangi bir vatandaşın başvurusuna uygulanan rutin süreç işletilmiştir. Yapılan işlem, bir soruşturma olmayıp ön araştırmadır. Araştırma sonucu, İçişleri Bakanlığına gönderilecek olup ilgililer hakkında gerek duyulursa yetkili makam olan İçişleri Bakanınca ön inceleme izni verilerek, dosya Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma yapmak üzere İçişleri Bakanlığınca gönderilecektir. 4483 sayılı yasa uyarınca savcılık yazısıyla başlatılan, tüm memurlar ve diğer tüm kamu görevlileri hakkında uygulanan yasal ve zorunlu bir sürecin sanki İzmit Belediye Başkanına uygulanan olağan dışı ve maksatlı bir uygulama gibi algılatılma çabası tarafımızdan üzüntüyle izlenmiştir."
Anadolu Ajansı
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