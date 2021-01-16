1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği raporlara yansıdı

Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna başladığı, teröristlerce hazırlanan raporlara yansıdı.
 16 Ocak 2021 19:17
+Aa- Yazdır
HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği raporlara yansıdı

Terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve iki kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in örgüte moral ve motivasyon sağlamak için ölüm orucuna başladığı, teröristlerce hazırlanan raporlara yansıdı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'yı överek dağa katılımları destekleyen açıklamalar yapan, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan 22 yıl 3 ay hapis cezası alan ve 22 Aralık 2020'de tutuklanarak cezaevine konulan Güven'in kışkırtıcı açıklamaları terör örgütünden ele geçen raporlarda yer aldı.

Yeni yılın ilk günlerinde Şırnak İl jandarma Komutanlığınca Gabar'da gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sonuçlarını sosyal medya hesabından "2021'de kahramanlarımız Gabar Dağı'ndan ilk haberi verdi, inlerine girdiler. Mağarada 5 terörist kahraman jandarma komandolarımız tarafından silah ve mühimmatlarıyla etkisiz hale getirildi. Allah evlatlarımızı muhafaza etsin." ifadeleriyle duyurduğu Yıldırım Operasyonlarının ardından bölgede arama tarama faaliyetleri yürütüldü.

Aramalarda turuncu kategorideki "Fırat Şah" kod adlı İbrahim İldeniz, "Serhildan Cudi" kod adlı Muhammet Şirin Anakin, "Mervan Kerkük" kod adlı Zana Hazi adlı teröristlerin yazdığı "Botan saha komutanlığına bireysel yoğunlaşma raporumdur" adlı raporlar ele geçirildi.

Huzursuz olan örgüt mensuplarına moral desteği

Teröristlerin, moral ve motivasyon kaybı yaşayan örgüt mensuplarının durumu hakkında sözde üst yöneticilerine hitaben yazdıkları raporlarda, örgütün operasyonlarla iyice köşeye sıkıştığına yönelik tespitler yer aldı.

Raporlarda, örgütün varlığını sürdürebilmesi ve huzursuz olan teröristleri örgüt içerisinde bir arada tutmak için eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in nasıl devreye girdiği anlatıldı.

Teröristler tarafından el yazısıyla yazılan raporlarda, Güven'in milletvekili olduğu dönemde başlattığı ölüm orucu eyleminin teröristlerde olumlu etki yarattığı ve teröristlerin 2019'a daha moralli başlamalarını sağladığı açıkça ifade edildi.

Yine teröristler tarafından yazılan raporlarda, Güven öncülüğünde başlayan ölüm orucu eylemlerinin Irak, İran ve Suriye ile Avrupa ülkelerinde de yayılarak yurt dışında da kamuoyu oluşturduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayalini suya düşürüldü
16 Ocak 2021 19:21		 PKK'da çözülme sürüyor
16 Ocak 2021 15:52
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı
16 Ocak 2021 03:36		 Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 kadına tutuklama
15 Ocak 2021 20:41
Karabük'te 2 firari FETÖ şüphelisi yakalandı
15 Ocak 2021 18:26		 Yunanistan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul etti
15 Ocak 2021 17:25
Gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı
15 Ocak 2021 15:31		 PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı
15 Ocak 2021 12:44
Ergani DBP Eski İlçe başkanı dahil 3 kişi botla Yunanistan'a kaçarken yakalandı
15 Ocak 2021 12:28		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 FETÖ şüphelisi yakalandı
15 Ocak 2021 11:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:37 - Vaka sayısı 8 binin altına düştü19:35 - Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliği sahaya yansıyor19:31 - Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti19:24 - Kovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu19:21 - FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayalini suya düşürüldü19:19 - Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
19:17 - HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği raporlara yansıdı19:15 - 'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama19:12 - Aşı olan doktordan 'Nefessiz kalmak istemiyoruz' mesajı18:48 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti18:45 - Dr: Şahin: Hastalığı atlattım ama halen koku, tat alamıyorum18:25 - Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi
18:23 - Emekli öğretmeni dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı18:22 - Aktarlarda pandemi ve kış yoğunluğu18:20 - Evlerde yüzde 35 enerji tasarrufu sağlamanın yolları18:18 - Milli Saraylar Resim Müzesi ziyaretçilerini bekliyor18:15 - Çiğ köfteci görünümlü kuaför dükkanına baskın!
18:14 - Koronavirüsten korunmak için baraj gölündeki adacığa yerleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
Bankalar normal mesaiye geçiyor
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sosyal mesafe 1
Siyasal islam 2
kadro alamayınca oy vermeyeceğim diyen tip 3
seçim barajı makul düzeye inmeli 1
Haraşo 2
iki ailenin aynı kızı istemeye gitmesi 1
galaş-kalaş 1
bademcik ameliyatı 1
güneş balığı 1
coleslaw 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Köseli Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 80 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam