1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı

Siirt'te tescilli büryan kebabı, Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda da ilgi görüyor.
 16 Ocak 2021 19:19
+Aa- Yazdır
Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı

Siirt'te özel hazırlanan kuyularda pişirilen büryan kebabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu evlerinde geçiren vatandaşların sofralarını süslüyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 18 yıl önce tescillenen, sütten kesilmiş kuzu etinden hazırlanan ve özel yöntemlerle kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen büryan kebabı, kısıtlamanın olduğu günlerde de tercih edilen lezzetlerin başında geliyor.

"Damak çatlatan" lezzetiyle gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı "uykudan feragat ettiren lezzet" olarak bilinen büryan kebabı, sipariş üzerine paket yapılarak evlere servis ediliyor.

Büryan ustası Murat Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt mutfağının önemli lezzetlerinden büryan kebabının 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapında kuyu şeklindeki tandırlara sarkıtılarak buharla pişirildiğini söyledi.

Lezzetinden taviz vermediklerini ve bunun için köy köy mezra mezra gezerek büryana elverişli kuzuları aldıklarını dile getiren Kayaalp, büryanı hazırlamak için gece saat 02.00'de işe koyulduklarını belirtti.

Büryanın yaklaşık 2 saat tandırdaki köz ateşte pişirildiğini aktaran Kayaalp, 05.00 sıralarında da servise hazır hale geldiğini anlattı.

Salgın sürecinde büryanın tercih edilen lezzetlerin başında geldiğini dile getiren Kayaalp, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle işletmelerde servis yapmadığımız için büryanı evlere paket olarak gönderiyoruz. Hafta sonu müşterilerimiz telefon açıyor ve siparişlerini evlerine yetiştiriyoruz." dedi.

"Büryan her zaman ilgi gördü"

Kuzu etinin yayladan sofraya uzanan serüveninde hiçbir katkı maddesinin bulunmadığı kaydeden Kayaalp, bu nedenle büryanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini vurguladı.

"Siirt'te Kovid-19'a yakalanan çok sayıda hasta büryan istedi, biz de bu talepler doğrultusunda siparişleri gönderiyoruz. Daha önce işlerimiz nasılsa bu dönemde de aynı şekilde devam etti. Büryan her zaman ilgi gördü." diyen Kayaalp, Türkiye'nin her yerinden sipariş aldıklarını ifade etti.

Almanya'dan gelir gelmez büryan siparişi verdi

Almanya'da yaşayan Siirtli Behçet Kavun da memleketine gelir gelmez ilk işinin büryan siparişi vermek olduğunu söyledi.

Bu lezzeti herkese tavsiye ettiğini dile getiren Kavun, "Almanya'da 42 yıldır işletmeci olarak yaşıyorum. Dost akraba ziyareti için Siirt'e geldim ve uçaktan iner inmez gelip büryan siparişi verdim. Paket yapıp bir kaç kilogram götüreceğim. Buranın eti ve büryanı farklı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan Yılmaz Sönmez de ziyaret ettiği kentte aradığı ilk lezzetin büryan olduğunu anlattı.

Sönmez, büryanın çok farklı bir lezzet olduğuna değinerek, "İlimizin en güzel yemekleri arasında. İstanbul'da büryanı arıyoruz. İstanbul'da da büryan yapılıyor, ancak buradaki daha güzel." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliği sahaya yansıyor
16 Ocak 2021 19:35		 Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
16 Ocak 2021 19:31
Kovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu
16 Ocak 2021 19:24		 Aşı olan doktordan 'Nefessiz kalmak istemiyoruz' mesajı
16 Ocak 2021 19:12
Dr: Şahin: Hastalığı atlattım ama halen koku, tat alamıyorum
16 Ocak 2021 18:45		 Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi
16 Ocak 2021 18:25
Koronavirüsten korunmak için baraj gölündeki adacığa yerleşti
16 Ocak 2021 18:14		 Meteoroloji'den 9 ilimiz için yoğun kar yağışı uyarısı
16 Ocak 2021 18:01
Başkentliler kısıtlamalara uyuyor
16 Ocak 2021 17:59		 Bu ilde vaka sayıları yüzde 85 oranında azaldı
16 Ocak 2021 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:37 - Vaka sayısı 8 binin altına düştü19:35 - Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliği sahaya yansıyor19:31 - Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti19:24 - Kovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu19:21 - FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayalini suya düşürüldü19:19 - Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı
19:17 - HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği raporlara yansıdı19:15 - 'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama19:12 - Aşı olan doktordan 'Nefessiz kalmak istemiyoruz' mesajı18:48 - Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti18:45 - Dr: Şahin: Hastalığı atlattım ama halen koku, tat alamıyorum18:25 - Hiç gitmediği Adıyaman'dan trafik cezası geldi
18:23 - Emekli öğretmeni dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı18:22 - Aktarlarda pandemi ve kış yoğunluğu18:20 - Evlerde yüzde 35 enerji tasarrufu sağlamanın yolları18:18 - Milli Saraylar Resim Müzesi ziyaretçilerini bekliyor18:15 - Çiğ köfteci görünümlü kuaför dükkanına baskın!
18:14 - Koronavirüsten korunmak için baraj gölündeki adacığa yerleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
Bankalar normal mesaiye geçiyor
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birlikte tüketilmemesi gereken besinler 2
bakla zehirlenmesi 2
7 günde alınan diploma 5
belediye meclisinin sağlıkçıya mezarın bedava olması kararı 1
Aşının yan etkileri karşısında yapılacaklar 4
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 3
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 3
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 3
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 2
heryer heryerde 1
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Kocaeli Bekaş Geçici 4 İşçi Alacak
Kırşehir Köseli Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 80 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam