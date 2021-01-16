Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
|16 Ocak 2021 19:31
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Abdurrahman Uçar kanser nedeniyle hayatını kaybederken, ağabeyi infaz koruma memuru Veysel Uçar ise kardeşinin vefatından 1 saat sonra korona virüsten hayatını kaybetti.
Kadirli ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Abdurrahman Uçar, akciğer kanserinden dolayı bir süredir tedavi gördüğü Adana'da bugün hayatını kaybetti. Abdurrahman Uçar'ın hayatını kaybetmesinin ardından acılı ailesi bir kez daha sarsıldı. Polis memuru Uçar'ın hayatını kaybetmesinden 1 saat sonra Osmaniye Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan ağabeyi Veysel Uçar yakalandığı Covid-19'dan dolayı tedavi gördüğü Osmaniye Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aslen Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinden olan iki kardeş aynı gün Kadirli ilçesinde toprağa verildi.
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