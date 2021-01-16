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Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı

Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de... Fenerbahçe, Mesut Özil'i resmen transfer etti. Kulüp, Türk asıllı Alman futbolcuyu 3.5 yıllığına renklerine bağladı.
 16 Ocak 2021 19:45
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Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı

Hem Fenerbahçe hem de Mesut Özil, transferin resmen açıklanması sürecinde ilk paylaşımlarını yaptı.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından "Gel gündüzle gece olalım" şarkısı ve kum saati emojisi eşliğinde paylaşım yapıldı.

Mesut Özil de sarı-lacivert kalpler ve kum saatiyle transferi duyurdu.
NTV
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