Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı
|16 Ocak 2021 20:10
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Kar, bu yıl geçtiğimiz senelere nazaran kendisini geç hissettirişiyle birlikte "acaba yağacak mı?" sorularını beraberinde getirmişti.
Bu hafta ortasından itibaren ülke genelinde yavaş yavaş etkisini hissettirmeye başlayan kar yağışı, gelişiyle birlikte tüm yurdu mutlu etti.
Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından karın gelişini yaptıkları fotoğraf paylaşımlarıyla kutlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 'kar temalı fotoğraf' akımına uydu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KAR TEMALI PAYLAŞIM
Erdoğan resmi sosyal medya hesapları Telegram, BİP ve Instagram hesabından geçtiğimiz yıllardaki kar yağışıyla ilgili bir paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:
"Birkaç yıl öncesinden bir kar hatırası..."
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