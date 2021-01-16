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KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı yarın yürürlüğe girecek.
 16 Ocak 2021 20:10
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KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir hafta sürecek kısmi sokağa çıkma yasağı yarın yürürlüğe girecek.

Başbakan Ersan Saner başkanlığından toplanan Bakanlar Kurulunda, Kovid-19 vakalarında yaşanan artış nedeniyle ek tedbirler alındı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Saner, tüm dünyada olduğu gibi KKTC'de de pandemi nedeniyle birtakım sıkıntılar yaşandığını, vaka sayılarının 30'lu rakamlara yaklaşması yüzünden olağanüstü toplandıklarını söyledi.

Saner, esas hedeflerinin halkın sağlığını korumak olduğunun altını çizerek, ekonominin de çarklarını döndürmek istediklerini ifade etti.

- Kısa sokağa çıkma yasağı başlıyor

Saner, 17 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulamasının yürürlükte olacağını belirtti.

Normal şartlarda ara tatilin 18 Ocak'ta sona erdiği ve bu tarihten itibaren açılması planlanan ilk ve ortaöğretim okullarında ara tatilin 22 Ocak'a kadar uzatıldığını kaydeden Saner, okulların açılması konusunun 22 Ocak'ta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile istişare edilerek yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Saner, kamu çalışanlarının maaşına ocak, şubat ve mart aylarında hayat pahalılığı artışının uygulanmayacağını, bu ödemelerin daha sonra yapılacağını ve bu kaynak ile reel sektörün destekleneceğini açıkladı.

Türkiye'den 14 Ocak'ta 20 bin doz aşının KKTC'ye geldiğini ve başta sağlık çalışanları olmak üzere aşılamanın başladığını hatırlatan Saner, "Sağlık Bakanımızdan, şu anda aşı yaptırmak için çok ciddi rakamlarda müracaat olduğunu öğrendim. Dünyada aşı sıkıntısı yaşanırken, ana vatan bize bu aşıları göndererek, yavru vatana verdiği önemi göstermiştir." dedi.

Saner, aşıların KKTC'ye gönderilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere Türkiye yetkililerine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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