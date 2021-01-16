1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver

Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sırasında konuşmak isteyen EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli'yi "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" diyerek uyardı. EPDK'da başkan olarak Mustafa Yılmaz bulunmasına rağmen ikinci başkan Zekeriya Gökşenli'nin protokolde neden yer aldığı merak konusu oldu.
 16 Ocak 2021 20:58
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"O MİKROFONU MİLLETVEKİLİMİZE VER"

Erdoğan'ın konuşması sonrası açılışa geçildi. Bu esnada mikrofonu alan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli konuşmak istedi. Bu esnada Gökşenli'ye müdahale eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O mikrofonu milletvekilimize ver. Böylesi daha isabetli olur" dedi. Erdoğan'ın uyarısında sonra Gökşenli de mikrofonu milletvekiline verdi.

ZEKERİYA GÖKŞENLİ KİMDİR?

1962, Kahramanmaraş doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1989 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü Adana Müessese Müdürlüğü'nde avukat olarak göreve başladı. 1997 yılında Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.'de hukuk müşaviri olarak görev yaptı.

Yap-İşlet-Devret, İşletme Hakkı Devri projelerinde ve mobil santralların hizmete alınmasında çalıştı. 2003 yılında Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye 1.Hukuk Müşaviri oldu. 2004 yılından itibaren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda önce Grup Başkanı ardından Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Hukuk Grubu Üyesi olan Gökşenli İngilizce biliyor.

4 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kurul Üyesi olarak atanan Zekeriya Gökşenli, 2014 yılında yeniden bu göreve atanmıştır. 15/07/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile EPDK İkinci Başkanlığı görevine atanan Zekeriya Gökşenli, evli ve 4 çocuk babası.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Interpol'ün aradığı Türk yakalandı!
16 Ocak 2021 21:28		 Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı
16 Ocak 2021 20:10
Kocaeli Valiliği'nden kayıp doktora ilişkin açıklama
16 Ocak 2021 20:06		 Vaka sayısı 8 binin altına düştü
16 Ocak 2021 19:37
'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama
16 Ocak 2021 19:15		 '5 milyon aileye Hayatın İçindeki Müfredat kitabını ulaştırdık'
16 Ocak 2021 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü
16 Ocak 2021 16:08		 1999'dan önce yapılan evler için deprem riski uyarısı
16 Ocak 2021 15:50
MHP, Ermenistan işgalinden kurtarılan Suşa'da okul yaptıracak
16 Ocak 2021 15:40		 Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türkiye'ye geliyor
16 Ocak 2021 15:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - Çin'de dondurmalarda korona virüs tespit edildi21:11 - İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor20:58 - Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver20:57 - Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu'ndan dikkat çeken 'Liyakat' vurgusu20:53 - Pandemi sonrası kas ve eklem ağrıları şikayeti arttı20:49 - Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
20:10 - Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı20:10 - KKTC'de kısmi sokağa çıkma yasağı yürürlüğe giriyor20:06 - Kocaeli Valiliği'nden kayıp doktora ilişkin açıklama19:45 - Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mesut Özil paylaşımı19:37 - Vaka sayısı 8 binin altına düştü19:35 - Kovid-19 ile mücadelede devlet-millet iş birliği sahaya yansıyor
19:31 - Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti19:24 - Kovid-19 savaşçıları aşıyla moral buldu19:21 - FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayali suya düşürüldü19:19 - Siirtlilerin salgında da vazgeçemediği lezzet: Büryan kebabı19:17 - HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği raporlara yansıdı
19:15 - 'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti
Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
Bankalar normal mesaiye geçiyor
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt operasyonu: 220 kişi yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ben amerikadayken 1
güneş balığı 1
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 2
seslendirme sanatçılarımızın başarısı 1
galatasaray'ın taylan antalyalı transferindeki skandal 1
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 2
kırmızı 1
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 1
Aşılamanın anlık takip edilmesi 2
hayaller van persie gerçekler tam tersi 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam