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İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar, Valilik koordinesinde otellerde konuk ediliyor.
 16 Ocak 2021 21:11
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İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar, Valilik koordinesinde otellerde konuk ediliyor.

İstanbul Valiliği ile bağlı kurum ve kuruluşların iş birliği ile yapılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, 39 ilçede evsiz vatandaşlar, kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor.

Öte yandan, vatandaşların sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından yaptıkları ihbarlar da kaymakamlıklar tarafından değerlendirilerek evsiz vatandaşlara ulaşılıyor.

Bugün itibarıyla 1.323 evsiz vatandaşın otellerde kaldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için yapılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim." ifadesi kullanıldı.

- "Evsizlere sıcak bir yuva imkanı veriyoruz"

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da ilçede evsiz vatandaşların yerleştirildiği oteli ziyaret etti. Lobide ve odalarında bu vatandaşlarla görüşen Kara, bir süre sohbet etti.

Kara, AA muhabirine, Eyüpsultan'da 13 Ocak'tan itibaren bu çalışmaların başlatıldığını söyledi. Kara, evsiz vatandaşların otelde tek odada kalacak şekilde salgın tedbirlerine riayet edilerek konuk edildiğini ifade etti.

İlçede şu anda 82 evsiz vatandaşı otelde misafir ettiklerini anlatan Kara, bu kişilere ulaşma konusunda kendilerine yardımcı olan polis, jandarma ve zabıta ekiplerine de teşekkür etti.

Kara, "Sayın Valimizin koordinatörlüğünde Eyüpsultan Kaymakamlığı olarak 82 kardeşimize sahip çıktık. Bu sayı her gün değişiyor, artabiliyor ve kendilerine sıcak bir yuva imkanı veriyoruz. Üç öğün yiyecekleri, yemekleri ve giyecekleri, ihtiyaçları, her türlü sağlık tedbirleri sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza bu hizmeti vermekten kendim ve kaymakamlığım adına gerçekten memnunum." dedi.

Kara, Eyüpsultan'da geçen yıl da bu tür çalışmaların yürütüldüğünü ancak bu yıl salgın nedeniyle tek odada tek kişi kalacak şekilde bir planlama yaptıklarını ve bu uygulamayı da başardıklarını belirtti.

Otellere yerleştirdikleri evsiz vatandaşlardan bir kısmına iş bulma konusunda destek olduklarını da vurgulayan Kara, "Mesleklerini, çalışabilecekleri alanları, sıkıntılarını ve dertlerini dinliyoruz. Bir kısmına iş bulma imkanımız oldu. Şu anda 4 kişiyi işe yerleştirdik. Bu artarak devam edecek inşallah. Ailesiyle barıştırıp, konuşturup, buluşturup, ailesine kavuşturduklarımız var. Ben arkadaşlarımla birlikte Eyüpsultan'da çalışmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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