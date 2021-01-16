1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.
 16 Ocak 2021 21:28
+Aa- Yazdır
Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!

Interpol tarafından aranan bir Türk vatandaşının Ukrayna'nın Odesa kentinde yakalandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nden yapılan açıklamada, Moldova sınırındaki Palanka-Mayaki-Udobne sınır noktasından ülkeden çıkmaya hazırlanan bir Türk vatandaşının Interpol'ün arananlar listesinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

2019'dan bu yana Türkiye'de tecavüz suçundan aranan 29 yaşındaki Türk vatandaşının gözaltına alınarak Ukrayna polisine teslim edildiği ve Türkiye'ye iadesi için işlemlerin sürdüğü belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var
16 Ocak 2021 23:03		 Boğaziçi dünyasının kültürel krizi
16 Ocak 2021 22:28
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
16 Ocak 2021 22:11		 Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver
16 Ocak 2021 20:58
Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı
16 Ocak 2021 20:10		 Kocaeli Valiliği'nden kayıp doktora ilişkin açıklama
16 Ocak 2021 20:06
Vaka sayısı 8 binin altına düştü
16 Ocak 2021 19:37		 'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama
16 Ocak 2021 19:15
'5 milyon aileye Hayatın İçindeki Müfredat kitabını ulaştırdık'
16 Ocak 2021 17:11		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile telefonda görüştü
16 Ocak 2021 16:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - 4 milyon TL'lik otomobil ile ortalığı savaş alanına çevirdi23:08 - Sakarya'da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı23:05 - Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti23:03 - Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var22:48 - TŞOF'tan nakliyeciler için yollardan ücretsiz geçiş talebi22:30 - Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların güncel listesi
22:28 - Boğaziçi dünyasının kültürel krizi22:11 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı22:05 - Norveç, Biontech aşısının yaşlılardaki ölümcül etkisi konusunda uyardı21:54 - Adnan Oktar örgütüyle ilgili yeni süreç... Twitter ve İnstagram'a suç duyurusu21:48 - Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı21:28 - Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!
21:14 - Çin'de dondurmalarda korona virüs tespit edildi21:11 - İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor20:58 - Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver20:57 - Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu'ndan dikkat çeken 'Liyakat' vurgusu20:53 - Pandemi sonrası kas ve eklem ağrıları şikayeti arttı
20:49 - Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti
Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver
Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Bankalar normal mesaiye geçiyor
Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uber'in tekrar türkiye'e dönmesi 1
nazar boncuğu 1
üniversite okumanın anlamsızlaşması 1
güneş balığı 1
Eskimo 1
kalaşlar 1
WhatsApp'ın geri adım atması 8
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırı 1
bıkmak 1
BİP ve Yaay'ın internetsiz kullanılabilmesi 3
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam