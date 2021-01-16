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Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı

OHAL Komisyonu, KHK ile ihraç edilen ve 2 ay önce yaşamını yitiren Eğitim Sen üyesi öğretmen Mehmet Nasır Sönmez için göreve iade kararı verdi.
 16 Ocak 2021 21:48
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Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı

OHAL Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten atılan Eğitim Sen üyesi öğretmen Mehmet Nasır Sönmez için göreve iade kararı verdi.

Ancak komisyonun göreve dönebilirsin dediği Sönmez 2 ay önce yaşamını yitirmişti.

Eğitim Sen'den yapılan açıklamada, "Geç gelen adalet, adalet değildir! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, iki ay önce hayatını kaybeden Mehmet Nasır Sönmez arkadaşımızın göreve iade kararını açıkladı. Üzgünüz, kızgınız keşke iade kararını kendisi duyurabilseydi! Mücadele devam ediyor. KHK'ler gidecek biz kalacağız!" denildi.
Memurlar.Net
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