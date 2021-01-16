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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz' diyerek vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.
 16 Ocak 2021 22:11
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla 'İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz' diyerek vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, vatandaşlara kar yağışı uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; #İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya: "(Ekipler) Kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu anlardan bir görüntüyle yaptığı paylaşımında, "Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, 'Yeter ki #kar yağsın, biz hazırız' diyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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