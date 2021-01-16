1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti

Uluslararası bilim insanı grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yol açan SARS-CoV-2 virüsüne karşı insan vücudunda üretilen yeni antikorların parçalarını tespit etti.
 16 Ocak 2021 23:05
+Aa- Yazdır
Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti

MedicalXpress ve EurekAlert'in aktardığına göre, bilim insanlarının

"nanokorlar" (nanobodies)

adını verdiği yeni antikorlar, klasik antikorlardan daha küçük olması sayesinde dokuya daha iyi nüfuz edip daha büyük miktarda üreyebiliyorlar. Bilim insanları, nanokorları, aynı anda virüsün farklı kısımlarına saldıran potansiyel olarak özel etkiye sahip moleküller halinde birleştirmeyi başardılar.

Bonn Üniversitesi Doğuştan Bağışıklık Enstitüsü'nden Dr. Florian Schmidt'in sözlerine göre, bağışıklık sistemi neredeyse sonsuz sayıda farklı türden antikor üretiyor, ama bunlardan çok azı koronavürüsü yenebiliyor.

Araştırma sırasında, SARS-CoV-2'ün yüzey proteinini alpaka ve lama olmak üzere iki hayvana yerleştirildi, hayvanların bağışıklık sistemi buna karşı antikor üretti. Alpaka ve lama, karmaşık antikorların yanı sıra, nanokorlar için altyapı olarak hizmet edebilecek çok daha basit antikor türlerini üretti. Birkaç hafta sonra hayvanlardan alınan kan örneklerinden üretilen antikorlara ilişkin genetik enformasyon elde edildi ve koronavürüsün iğne proteinini belirleyebilen unsurlar ortaya çıkarıldı.

Araştırma grubunun lideri, Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Paul-Albert König,

"Toplamda düzinelerce antikor elde ettik ve bunları bir kez daha analiz ettik"

diye konuştu. Dört nanokorun, hücre kültürlerindeki patojene karşı etkili olduğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Protein iğnenin enfeksiyon için büyük öneme sahip olduğunu anımsatan Dr. König, bu proteinin cırt gibi hareket ettiğini, onun sayesinde patojenin hücreye bağlandığını anlattı. Ardından cırt yapısını değiştiriyor, bağlanma için önemli olan bileşeni atıyor ve virüs zarfının hücreyle kaynaşmasına aracılık ediyor.

"Nanokorlar da virüs hedef hücresiyle karşılaşmadan bu yapısal değişikliği tetikliyor"

diyen Dr. König,

"Değişiklikler büyük olasılıkla ters çevrilemez olacak. Bu nedenle virüs artık hücrelere bağlanamayacak ve onları enfekte edemeyecek"

diye ekledi.

Araştırmacılar ayrıca nanokorların bir başka önemli avantajından da yararlandı: Basit yapıları, birkaç yüz kat daha etkili olabilen moleküller oluşturmaya izin veriyor.

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden Martin Hallberg, koronavirüsün protein iğnesindeki iki farklı yere bağlanan nanokorları birbirine

"diktiklerini"

söyledi. Bu kombinasyonun, virüsün insan hücreleri arasında yayılma yeteneğini engellemeye yardımcı olduğunu anlatan Hallberg, birleştirilmiş nanokorların ayrıca mutasyona uğramış virüse karşı da etkili olduğunu kaydetti. İsveçli bilim insanı,

"Dolayısıyla virüsün bu birleşik nanokorlara karşı dirençli hale gelme riski son derece düşük"

diye kaydetti.

Hallberg, nanokorların koronavirüs aşısına ek olarak ilaca dönüştürülebileceği tahmininde bulundu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çin'de dondurmalarda korona virüs tespit edildi
16 Ocak 2021 21:14		 Vaka sayısı 8 binin altına düştü
16 Ocak 2021 19:37
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti
16 Ocak 2021 18:48		 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 aşısı yaptırdı
16 Ocak 2021 16:53
Belçika'da koronavirüs aşısı olan kişi 5 gün sonra öldü
16 Ocak 2021 16:30		 Covid-19 aşısı olanlar yan etkilerle karşılaşırsa ne yapacak?
14 Ocak 2021 23:47
MHP eski Milletvekili Ahrazoğlu koronavirüse yenik düştü
14 Ocak 2021 20:18		 Vaka sayısı 9 binin altına düştü
14 Ocak 2021 19:48
Dr. Koyuncu: Düşünmeye gerek olmadan hemen aşı olurum
13 Ocak 2021 21:33		 Uzmanından filtreli maske uyarısı; ortama virüs yayıyor
13 Ocak 2021 21:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:10 - 4 milyon TL'lik otomobil ile ortalığı savaş alanına çevirdi23:08 - Sakarya'da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı23:05 - Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti23:03 - Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var22:48 - TŞOF'tan nakliyeciler için yollardan ücretsiz geçiş talebi22:30 - Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların güncel listesi
22:28 - Boğaziçi dünyasının kültürel krizi22:11 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı22:05 - Norveç, Biontech aşısının yaşlılardaki ölümcül etkisi konusunda uyardı21:54 - Adnan Oktar örgütüyle ilgili yeni süreç... Twitter ve İnstagram'a suç duyurusu21:48 - Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı21:28 - Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!
21:14 - Çin'de dondurmalarda korona virüs tespit edildi21:11 - İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor20:58 - Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver20:57 - Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu'ndan dikkat çeken 'Liyakat' vurgusu20:53 - Pandemi sonrası kas ve eklem ağrıları şikayeti arttı
20:49 - Pay piyasası yatırımcı sayısı 2 milyonu aştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini kabul edecek misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 672 bini geçti
Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver
Hakim'in 2 milyonluk lüks aracın vergisini ödememek için oynadığı oyun
Norveç'ten sonra Almanya'da aşıdan dolayı can kaybı
Hastane müdürünün rüşvet talebi şaşırttı: 10 bin TL, votka, vişne...
Bu geceden itibaren yoğun kar yağışı geliyor
Personele ilişkin 6 olay, 6 karar
Bankalar normal mesaiye geçiyor
Akşener, 'hacı' olduğu için aşı fotoğraflarını paylaşmadı
Bölüm başkanı ortaya çıkan haber sonrasında istifa etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir taşla iki kuş vurmak 1
Aşının yan etkileri karşısında yapılacaklar 4
şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2
Ayçiçek yağına yüzde 20 zam söylentisi 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 8
bıkmak 1
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
diego perotti 1
galatasaray'ın taylan antalyalı transferindeki skandal 1
ben amerikadayken 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam