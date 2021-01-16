4 milyon TL'lik otomobil ile ortalığı savaş alanına çevirdi

Antalya'da içinde iki kişinin bulunduğu 4 milyonluk TL'lik lüks spor otomobil yoldan çıkıp refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada araç hurdaya dönerken 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 20:00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Kadir Özbey'in kullandığı ZH-894 175 plakalı 4 milyon TL'lik Ferrari marka otomobil aşırı hız ve yerin kaygan olması sebebiyle yoldan çıktı. Lüks otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Kadir Özbey ve yanında bulunan yolcu Ayhan Aslan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar olay yarindeki ilk tedavilerinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle hurdaya dönen ve parçaları çevreye dağılan otomobil ise çağrılan çekiciyle yoldan kaldırıldı.