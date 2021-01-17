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Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de dondurmada korona virüsü tespit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Kara, üretim sırasında korona virüsü pozitif birisinden bulaşmış olabileceğini belirtti.
 17 Ocak 2021 01:06
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Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'de dondurmada corona virüsü tespit edilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"BULAŞA NEDEN OLAMAZ"

Kara, şunları belirtti:

* Çin'de dondurmada koronavirüs tespit edilmesi, büyük olasılıkla üretim sırasında koronavirüs pozitif birisinden bulaş olması ile ilgili olabilir.

* Soğukta bulunduğu için, virüs daha uzun süre tespit edilebilir.

* Bulaşa neden olamaz. Dünyada bugüne kadar gıda ile geçiş gösterilmedi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan üç numunede yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği bildirilmişti.

Tianjin Daqiaodao Food Co. tarafından üretilen dondurmalardan alınan örnekler, Salı ve Çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti.

Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde Covid-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konurken, şirketin bin 662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.

Ayrıca, dondurmalardan bin 812'sinin diğer şehirlere dağıtıldığı belirtildi. Yetkililer, virüsün nasıl bulaştığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

VİRÜS DONDURULMUŞ GIDALARLA MI YAYILIYOR?

Tianjin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edilmesi şehri alarma geçirdi ancak kentteki dondurulmuş ürünlerle ilgili tartışmalar yeni değil.

Çin'in en büyük liman kentlerinden biri olan Tianjin'de, geçtiğimiz Kasım ayında Almanya'da ithal edilen bir dondurulmuş domuza temas eden bir soğuk hava deposu çalışanında da koronavirüs tespit edilmişti.

Çinli yetkililer bunun üzerine soğuk hava depolarından düzenli olarak numuneler toplamaa başlamış, ithalat yapılan şirketin ürünlerinde üçten fazla kez virüs tespit edilmesi durumunda ithalatın askıya alınması kararını almıştı.

Benzer şekilde geçtiğimi Aralık ayında da donmuş gıdaların üzerinde koronavirüse rastlanmış, Çin Ulaştırma Bakanlığı donmuş gıda zinciri üzerinden virüsün yayılımını engellemek üzere bir dizi önlemin olduğu bir kılavuz hazırlamıştı.

Koronavirüs için üretilen aşıların da dondurucu soğuklukta saklanıyor ve taşınıyor olması, tüm dünyaya yapılacak bu sevkiyatlar yoluyla virüsün yayılımını hızlandırma ihtimalini de getirdi.
Memurlar.Net
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