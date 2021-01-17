1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum

Haziran ayında erken seçim beklediğini söyleyen Akşener "Benim beklentim, bir öngörüm bu." dedi.
 17 Ocak 2021 01:08
+Aa- Yazdır
Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KRT'de soruları yanıtladı. Gündemdeki konuları değerlendiren Akşener, önemli açıklamalarda bulundu.

"2021 HAZİRAN AYINDA ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM"

Haziran ayında erken seçim beklediğini söyleyen Akşener şu ifadeleri kullandı:

* Benim beklentim, bir öngörüm bu. Çünkü atılan adımların ona doğru olduğunu ve sayın Erdoğan'ın tanıyan bir şahıs olarak Biden'in karşısına 'acaba bir ümit seçilebilir miyim' deyip seçilip oturmayı arzu edecektir.

* Haziran gibi 2021'de ben seçim bekliyorum. Ama kendi evimizde bile bu konuda 'Hayır, olmaz' diyenler var. Benim öngörüm bu.

* Burada bu sakinlikle gidecek milletimiz oyunu kullanacak. İster 2023, ister benim öngörüm 2021 sonuçta bu sistem değişecek, millet el koyacak.

* Nasıl bu millet 15 Temmuz 2016'da sokaktan bu devleti topladıysa şimdi de aynını yapacak. Sandıktan çıkacak. 805 bin fark ölçü bu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Ocak 2021 00:05		 Bakan Koca paylaştı: Aşı nasıl uygulanacak?
16 Ocak 2021 23:30
Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var
16 Ocak 2021 23:03		 Boğaziçi dünyasının kültürel krizi
16 Ocak 2021 22:28
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
16 Ocak 2021 22:11		 Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!
16 Ocak 2021 21:28
Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver
16 Ocak 2021 20:58		 Erdoğan'dan kar altında yürürken fotoğraf paylaşımı
16 Ocak 2021 20:10
Vaka sayısı 8 binin altına düştü
16 Ocak 2021 19:37		 'İzmit Belediyesine müfettiş görevlendirildi' haberine açıklama
16 Ocak 2021 19:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:08 - Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum01:06 - Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama00:07 - Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?00:05 - 17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Siyasilerin değil, tüm eğitim çalışanlarının sendikası23:30 - Bakan Koca paylaştı: Aşı nasıl uygulanacak?
23:10 - 4 milyon TL'lik otomobil ile ortalığı savaş alanına çevirdi23:08 - Sakarya'da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı23:05 - Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti23:03 - Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var22:48 - TŞOF'tan nakliyeciler için yollardan ücretsiz geçiş talebi22:30 - Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların güncel listesi
22:28 - Boğaziçi dünyasının kültürel krizi22:11 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı22:05 - Norveç, Biontech aşısının yaşlılardaki ölümcül etkisi konusunda uyardı21:54 - Adnan Oktar örgütüyle ilgili yeni süreç... Twitter ve İnstagram'a suç duyurusu21:48 - Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı
21:28 - Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum
Siyasilerin değil, tüm eğitim çalışanlarının sendikası
17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bakla zehirlenmesi 2
memur yıllık izni 1
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 8
coleslaw 2
yalan 1
bigudi 1
yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesi 2
kırmızı 1
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 3
Kripto para 3
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam