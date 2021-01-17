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Oto kurtarıcı aracı, yol bakım kamyonuna çarptı: 2 ölü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
 17 Ocak 2021 06:13
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Oto kurtarıcı aracı, yol bakım kamyonuna çarptı: 2 ölü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunun Haliç Köprüsü Ankara yönünde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZD 9174 plakalı oto kurtarıcı aracı, yol üzerindeki 34 TP 2096 plakalı yol bakım kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Samet Kaya yola savruldu. Oto kurtarıcı aracının şoförü ise araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede oto kurtarıcı aracının sürücüsünün kaza mahallinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Samet Kaya ise ambulansla sevk edildiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oto kurtarıcı aracının sürücüsünün cenazesi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından çıkartılarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon ve oto kurtarıcı, vinç yardımıyla kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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