1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi

Karabük'te, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, kısıtlamayı unutup çok sayıda vatandaş sokağa çıkıp karın keyfini yaşadı.
 17 Ocak 2021 06:21
+Aa- Yazdır
Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi

Karabük'te, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, kısıtlamayı unutup çok sayıda vatandaş sokağa çıkıp karın keyfini yaşadı.

Kentte gece saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrası Karabük'te kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bazı araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşarken, çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, kartopu oynayıp, poşetlerle kaydı. Bazıları ise kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. Aniden bastıran kar yağışı sonrası karayolları ile belediye kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Karabük'te bu gece itibari ile başlayan kar yağışının şiddetini gündüz arttıracağını ve yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
16 Ocak 2021 16:50		 İzmir'de etkili olan sağanaklar barajlara 'can suyu' oldu
16 Ocak 2021 16:00
Ordu yeni stadına kavuşuyor
16 Ocak 2021 15:59		 Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
16 Ocak 2021 15:07
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 9,5 arttı
16 Ocak 2021 15:02		 İstanbul Valiliği'nden 'açık alanlarda yemek dağıtımına' ilişkin açıklama
15 Ocak 2021 22:15
Ordu'da koronavirüs vakaları yüzde 65 azaldı
15 Ocak 2021 22:04		 İzmir Seferihisar'da 4 büyüklüğünde deprem
15 Ocak 2021 20:50
Fenalaşarak yol kenarına düşen yaşlı adamın yardımına halk otobüsü şoförü koştu
15 Ocak 2021 20:01		 Yasağa rağmen sokak düğününe polis baskını
15 Ocak 2021 19:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
06:30 - KKTC'de artan korona vakaları ikinci kez kapanma kararı aldırdı06:21 - Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi06:13 - Oto kurtarıcı aracı, yol bakım kamyonuna çarptı: 2 ölü01:08 - Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum01:06 - Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama00:07 - Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
00:05 - 17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Siyasilerin değil, tüm eğitim çalışanlarının sendikası23:30 - Bakan Koca paylaştı: Aşı nasıl uygulanacak?23:10 - 4 milyon TL'lik otomobil ile ortalığı savaş alanına çevirdi23:08 - Sakarya'da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı23:05 - Bilim insanları koronavirüsün yeni antikorlarını tespit etti
23:03 - Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var22:48 - TŞOF'tan nakliyeciler için yollardan ücretsiz geçiş talebi22:30 - Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların güncel listesi22:28 - Boğaziçi dünyasının kültürel krizi22:11 - İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
22:05 - Norveç, Biontech aşısının yaşlılardaki ölümcül etkisi konusunda uyardı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum
Siyasilerin değil, tüm eğitim çalışanlarının sendikası
17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi
Oto kurtarıcı aracı, yol bakım kamyonuna çarptı: 2 ölü
KKTC'de artan korona vakaları ikinci kez kapanma kararı aldırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
interaktif sözlük sıralaması 1
khipu 1
bir taşla iki kuş vurmak 1
karlı sahada oynanan maçı izlemek 1
covid 19 aşısı olur musun,sorusu 3
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
memur yıllık izni 1
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 1
Balkondaki güvercinler 1
sitedeki kadın tacizcisi sapıklar 1
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam