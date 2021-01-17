Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi
|17 Ocak 2021 06:21
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Karabük'te, gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası kent beyaza bürünürken, kısıtlamayı unutup çok sayıda vatandaş sokağa çıkıp karın keyfini yaşadı.
Kentte gece saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrası Karabük'te kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bazı araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşarken, çocuklar için eğlence kaynağı oldu. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, kartopu oynayıp, poşetlerle kaydı. Bazıları ise kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı. Aniden bastıran kar yağışı sonrası karayolları ile belediye kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede Karabük'te bu gece itibari ile başlayan kar yağışının şiddetini gündüz arttıracağını ve yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceğini açıkladı.
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