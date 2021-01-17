KKTC'de artan korona vakaları ikinci kez kapanma kararı aldırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC)'de korona virüs vakaları nedeniyle ile ikinci kez kapanma kararı aldı.

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel vakalar nedeniyle ikinci kez kapanma kararı aldı. Komite akşam saatlerinde yeniden toplanarak ani bir karar ile 18-31 Ocak tarihleri arasında uygulanacak kapanma kararı aldığını duyurdu.

KKTC Bakanlar Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Hamza Ersan Saner'in "Kapanma yok" açıklamasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kapanma kararı aldığını gece saatlerinde basına duyurdu.

KKTC Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu bu akşam sondakika yaptığı toplantıda sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere tüm etkinlikler, toplantılar, kafe, restoran, eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar, aşı uygulamalarının tüm dünya ile eş zamanla ülkemizde başlaması, ülkemizde bulaş sayısının azaltılması ve 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren aşılanmış ve enfeksiyon geçirip antikor üreten kişilerin ülkemize kısıtlama olmaksızın girişlerinin sağlanabilmesi ayrıca alınan önlemler kapsamında faaliyeti durdurulan ve/veya azaltılan tüm hizmetlerin yeniden faaliyet gösterebilmeleri amacıyla ülkemizde görülen yerel vaka sayısındaki artış dikkate alınarak ayrıca sağlık çalışanları arasında bulaş sayısının artması ve sağlık sisteminin etkin bir şekilde devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi alınan kararları sıkılaştırmaya karar vermiştir" denildi.

Açıklamada, "Ülkemizde yerel vaka sayısında artış görülmesi ve daha önce alınmış tüm tedbirlere rağmen yerel bulaş vaka sayılarının azalmaması nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı alınması gerekli hale gelmiştir. Kamuda görevli polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rusümat Dairesi'nde görev yapan kamu görevlilerinin hizmetlerine devam etmesi uygun görülmüştür. Belirtilen kurumlar dışında görev yapan kamu görevlilerinin, 18 Ocak 2021 saat:00:01'den 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar çalışmalarına ara verilmesine karar verilmiştir. Ancak Bakanlıkların gerekli gördüğü dairelerde çalışanları, ihtiyaç duyulması halinde ita amirlerinin çağrısı üzerine minimum personel ile elzem hizmetlerin yürütülmesi amacıyla göreve çağırabileceklerdir"ifadeleri kullanıldı.

Piknik yasaklandı

Özel sektörde; eczane, benzin istasyonu, fırın ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler, sarı basın kartı sahipleri haricinde aşağıda eğlence yerleri, sinema, barlar, cafeler, kıraathane/kahvehane, piknik alanları ve toplu yapılacak etkinlikler, spor salonları, stadyumlar, düğün salonları, doğum günü, toplu ibadetler, mevlit, gece kulüpleri, kumarhaneler gibi pek çok iş yerleri ve faaliyetlerin 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 31 Ocak 2021 tarih saat 23:59'a kadar kapalı olacak.

Özel izinle sokağa çıkılacak

Tüm spor antrenman ve müsabakalarının 31 Ocak 2021 tarihine kadar durdurulmasına karar verildi. Zaruri nedenler ile sokağa çıkmak isteyen kişilere Polis ve Kaymakamlığın özel izin alma zorunluluğu getirildi.

Kuzey Kıbrıs'ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs'ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görüldü. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekecek. Ayrıca tedavi sonrasında KKTC'ye dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekecek.

Kuzey'de ikamet edip Güney Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat:23:59'a kadar karantinaya tabii olmasına karar verildi. Güney'de ikamet edip Kuzey Kıbrıs'ta çalışan kişilerin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat23:59'a kadar karantinaya tabii olmasına karar verildi.

Kuzey'de ikamet edip Güney Kıbrıs'ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar karantinaya tabii olması uygun görüldü.

Güney'de ikamet edip Kuzey Kıbrıs'ta eğitim gören öğrenci ve velilerinin geçişlerinin 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar karantinaya tabii olması uygun görüldü.

Yarıyıl tatili uzatıldı

KKTC'deki tüm ilk ve orta eğitim okullarında yarıyıl tatilinin 31 Ocak 2021 saat 23:59'a kadar uzatılırken,

dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetlerinin,

yüksek eğitim veren kurumlarında yüz yüze eğitim hizmetlerinin 31 Ocak 2020 saat 23:59'a kadar durduruldu.

Alınan kararlar pandemi durumuna bakılarak 23 Ocak'ta yeniden değerlendirilecek.