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Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor

Çin'den sipariş edilen 50 milyon doz aşının 10 milyonluk ikinci partisi, ocak sonuna kadar parça parça Türkiye'ye ulaşacak.
 17 Ocak 2021 07:14
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Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 milyon dozluk Çin aşısının ikinci partisinin ay sonuna kadar parçalar halinde Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin hafta içi yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında aşı konusunda topluma örnek olunması gerektiğini vurgulayarak, tereddüt ve aksaklıkların giderilmesi talimatını verdi.

Bazı MKYK üyeleri, aşıda öncelik sıralaması hakkında konuşurken, milletvekillerinin vatandaşlardan önce aşılanmasının kamuoyunda yanlış algılanabileceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise "Ne var bunda. Onlar da ülkeyi yönetiyor. Bir sıkıntı olmaz. Topluma örnek olacaklar. İsteyen aşısını olsun" dedi.

Bakan Koca da, aşılarda karekod uygulaması olduğunu, her aşının isme tahsis edildiğini, bu nedenle bir adaletsizliğinin söz konusu olmayacağını ve sırası gelenin aşı yaptırabileceğini belirtti.

Sözleşmelerin tamamlandığını ve aşıda hiçbir sıkıntı olmadığını kaydeden Koca "50 milyon doz aşı gelecek. Daha sonra yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin'den yeni bir parti gelecek. Parça parça, kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarıyla tamamlamış olacağız" diye konuştu.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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