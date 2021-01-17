Bakanlık, aşıda merak edilenlere cevap verdi
|17 Ocak 2021 07:22
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Sağlık Bakanlığı, kamuoyunun Kovid-19 aşısı ile merak ettiği konuları https://covid19asi.saglik.gov.... internet sitesinde 36 soru-cevapta derledi. İşte o sorulardan bazıları:
-Aşı yaptıktan sonra da kurallar devam edecek mi?
Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da tedbirlere uyulmalıdır.
-Gebelere uygulanabilir mi?
Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.
-Zatürree ve grip aşısı oldum, Kovid-19 aşısı da olmama gerek var mı?
Zatürree ve grip aşıları Kovid-19'a karşı koruma sağlamamaktadır. Grip ve/veya zatürree aşısı olduktan en az 2 hafta sonra Kovid-19 aşısı olabilirsiniz.
-Aşı olmak için n'apmalı?
e-Nabız uygulamasına girerek öncelikli grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kısa mesaj ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesini yazıp 2023'e gönderebilirsiniz. Aşılama için öncelikli grupta iseniz MHRS Alo 182 veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alınız.
-Temaslı olduğum için PCR testi yaptırdım ancak sonucum negatif çıktı. Aşı olmalı mıyım?
Temaslı kişiler karantina sürecini tamamladıktan sonra öncelikli risk grupları içinde yer alıyorsa aşı olabilirler.
-Yumurtaya alerjim var, aşı olabilir miyim?
Aşının üretim sürecinde yumurta kullanılmamaktadır. Bu nedenle yumurta alerjisi olan kişilere inaktif aşı uygulanabilir.
-Aşının uygulanmaması gereken durumlar neler?
Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü bulunması durumunda aşı uygulanması önerilmemektedir. Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir. Diğer tüm aşılarda da olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.
Yasemin Asan
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