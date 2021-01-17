1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, aşıda merak edilenlere cevap verdi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenleri https://covid19asi.saglik.gov.... internet sitesinde 36 soru-cevapta derledi.
 17 Ocak 2021 07:22
+Aa- Yazdır
Bakanlık, aşıda merak edilenlere cevap verdi

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunun Kovid-19 aşısı ile merak ettiği konuları https://covid19asi.saglik.gov.... internet sitesinde 36 soru-cevapta derledi. İşte o sorulardan bazıları:

-Aşı yaptıktan sonra da kurallar devam edecek mi?

Aşı uygulandıktan sonra hastalığa karşı koruyuculuğun gelişmesi birkaç hafta alır. Bununla birlikte herkeste aynı düzeyde koruyuculuk gelişmeyebilir. Ayrıca başkasına bulaştırabilir. Bu nedenle aşı uygulandıktan sonra da tedbirlere uyulmalıdır.

-Gebelere uygulanabilir mi?

Kovid-19'u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

-Zatürree ve grip aşısı oldum, Kovid-19 aşısı da olmama gerek var mı?

Zatürree ve grip aşıları Kovid-19'a karşı koruma sağlamamaktadır. Grip ve/veya zatürree aşısı olduktan en az 2 hafta sonra Kovid-19 aşısı olabilirsiniz.

-Aşı olmak için n'apmalı?

e-Nabız uygulamasına girerek öncelikli grupta olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kısa mesaj ile öğrenmek için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarası'nın son 4 hanesini yazıp 2023'e gönderebilirsiniz. Aşılama için öncelikli grupta iseniz MHRS Alo 182 veya e-Nabız üzerinden aşı için randevu alınız.

-Temaslı olduğum için PCR testi yaptırdım ancak sonucum negatif çıktı. Aşı olmalı mıyım?

Temaslı kişiler karantina sürecini tamamladıktan sonra öncelikli risk grupları içinde yer alıyorsa aşı olabilirler.

-Yumurtaya alerjim var, aşı olabilir miyim?

Aşının üretim sürecinde yumurta kullanılmamaktadır. Bu nedenle yumurta alerjisi olan kişilere inaktif aşı uygulanabilir.

-Aşının uygulanmaması gereken durumlar neler?

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı alerji/anafilaksi öyküsü bulunması durumunda aşı uygulanması önerilmemektedir. Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir. Diğer tüm aşılarda da olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.

Yasemin Asan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Havaalanında 7/24 adalet
17 Ocak 2021 07:40		 Belediyelerdeki sözleşmeli personel, sorunlar ve çözüm önerileri
17 Ocak 2021 06:39
KKTC'de artan korona vakaları ikinci kez kapanma kararı aldırdı
17 Ocak 2021 06:30		 Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların güncel listesi
16 Ocak 2021 22:30
Vefat eden KHK'lı öğretmene göreve iade kararı
16 Ocak 2021 21:48		 Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu'ndan dikkat çeken 'Liyakat' vurgusu
16 Ocak 2021 20:57
Milli Saraylar Resim Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
16 Ocak 2021 18:18		 Çiğ köfteci görünümlü kuaför dükkanına baskın!
16 Ocak 2021 18:15
11 yöresel ürüne daha coğrafi işaret tescili
16 Ocak 2021 16:20		 Dr. Mammadova: Aşı sonrası herhangi bir sıkıntı yaşamadım
16 Ocak 2021 15:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:44 - Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi08:35 - Az duyan kulağı sayesinde kurtuldu08:25 - Emekli tuğgeneral 'patates hattan' çıktı08:16 - Ültinatom gibi mektup: CHP siyasi sebil olmamalı08:07 - Fezlekesiz HDP'li milletvekili kalmadı07:58 - '100 doktor' örnek oldu
07:49 - En kötü aşı bile koronadan iyidir07:40 - Havaalanında 7/24 adalet07:30 - Köstebeğin 14 milyonluk yalanı07:22 - Bakanlık, aşıda merak edilenlere cevap verdi07:14 - Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor07:05 - Sosyal medya devleri için son 3 gün
06:57 - Dünya ticareti bizden sorulacak06:48 - Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı06:39 - Belediyelerdeki sözleşmeli personel, sorunlar ve çözüm önerileri06:30 - KKTC'de artan korona vakaları ikinci kez kapanma kararı aldırdı06:21 - Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi
06:13 - Oto kurtarıcı aracı, yol bakım kamyonuna çarptı: 2 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Siyasilerin değil, tüm eğitim çalışanlarının sendikası
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Havaalanında 7/24 adalet
Köstebeğin 14 milyonluk yalanı
Sosyal medya devleri için son 3 gün
17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
538 liradan altın alan insan 1
değişik denişik deyişik 1
galatasaray'ın taylan antalyalı transferindeki skandal 1
yordam 1
diego perotti 1
sinovac'ın brezilya'da yüzde 50 koruma sağlaması 2
7 günde alınan diploma 5
tayvanlı deprem kahini 2
nazar boncuğu 1
Aşının yan etkileri karşısında yapılacaklar 4
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam