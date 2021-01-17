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Havaalanında 7/24 adalet

Dünyada ilk olma özelliği taşıyan İstanbul Havalimanı'ndaki adliyede 7/24 yargı hizmeti veriliyor. Adliyeyi gazetecilere gezdiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Seyahat ederken ifadesi alınması gereken vatandaşın işlemi, geceyi gözaltında geçirmeden ve 10 dk. gibi kısa bir sürede yapılıyor" dedi.
 17 Ocak 2021 07:40
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Havaalanında 7/24 adalet

Türk yargı sisteminin 5 yıllık yol haritasını oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflerden olan "havaalanı adliyesi" uygulaması ilk olarak İstanbul Havalimanı'nda başladı. Bu yıl diğer havaalanlarına da yaygınlaştırılması hedeflenen uygulama sayesinde hem vatandaşların, hem de savcılığın ve kolluk güçlerinin işi kolaylaştı, mağduriyetlerin önüne geçildi.

7/24 YARGI HİZMETİ

Adalet Bakanı Gül de önceki gün söz konusu adliyeyi ziyaret etti. Medya kuruluşlarının temsilcileriyle adliyeyi gezen Gül, "Vatandaşlarımızın, yurt içi ve dışına giderken, yargısal birtakım işlemlerden dolayı mağdur olmamalarını amaçlıyoruz. İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde, 7 gün 24 saat hakim ve savcılarımız, diğer personelimizle birlikte yargı hizmeti veriyor. Adalete erişimi artıran bir uygulamadır. 23.45'te yargı hizmeti veriliyor, bu anlamda dünyada ve Türkiye'de ilk uygulama. Dünya hava ulaşımının can damarı olan İstanbul Havalimanına da böylesi heyecan verici bir proje yakışırdı" dedi.

10 DAKİKADA İŞLEM

Aynı hizmetin turistlere de sunulduğunu söyleyen Gül, seyahat ederken herhangi bir konuda ifadesi alınması gereken vatandaşın, geceyi gözaltında geçirmeden ve 10 dakika gibi kısa bir sürede havalimanı adliyesinde işleminin yapıldığını belirterek, "Böylece vatandaş mağdur olmuyor, uçağını kaçırmıyor, işlemlerini kısa sürede yapabiliyor" diye konuştu.

HAVAALANINDA İŞLENEN SUÇLARA DA BAKIYOR

Havalimanı sınırları içinde işlenen suçlarının işlemlerinin de havalimanı adliyesinde yapıldığını aktaran Gül, "İddianameler burada düzenleniyor, işlenen suç ile ilgili dava açılırsa dosya Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne gidiyor. Takipsizlik kararı verilmesi gereken durumlarda, kararlar burada veriliyor" dedi.

Doktor ameliyata, aile uçağa yetiştirildi

4 hakim, 3 savcı ve 7 katibin görev yaptığı adliyede bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 kişi için yakalama emrine, yaklaşık 2 bin 100 kişi için soruşturmaya ilişkin işlem yapıldı. Daha önce seyahatleri için havalimanına gelenlerden hakkında adli işlem yapılması gerekenler, 43 kilometre mesafede bulunan Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne götürülüyordu. Ve kişi ancak ertesi sabah adliyeye çıkartılıyordu. Yeni uygulama sayesinde, tazyik hapsi nedeniyle 02.30'da yakalaması gerçekleştirilen ve sabah ameliyatı olan bir beyin cerrahı işlemleri kısa sürede bitirilerek evine gönderildi. Yine hakaret suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, eşi ve iki çocuğu birlikte yurt dışına çıkarken yakalaması yapılan bir kişinin işlemleri seri bir şekilde bitirilerek uçuşuna yetiştirildi.

Eylem planımız hazırlandı

Bakan Gül, İnsan Hakları Eylem Planı çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Gül, "Biz eş zamanlı eylem planlarının hazırlıklarını yaptık. Eylem Planındaki hedef ve faaliyetleri Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacak. Tüm kurumlar kuruluşlar da bunlara uyum sağlayacak, izlenecek, değerlendirilerek raporlar alınacak, yani vatandaşa dokunan hesap veren, şeffaf bir faaliyet perspektifi olacak. Biz Bakanlık olarak tüm tarafları, toplumun her kesimini dinleyerek her kesimden; yurt dışı da dahil olmak üzere tüm paydaşlardan görüşleri alarak plana yansıttık" diye konuştu.

Kesintisiz adliye modeli

Adalet Bakanı Gül, havalimanı adliyesi uygulamasından ilham alarak "kesintisiz adliye modeli" üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Gül, "7 gün 24 saat esasıyla çalışacak adliye modeli üzerinde duruyoruz. İfade alma işlemlerinin mesai saatleri dışında yapılamaması nedeniyle yakalama kararlarının infazından kaynaklanan mağduriyetleri gidermek için, bu işlemlerin adliyelerde kesintisiz yapılmasını sağlayacağız" dedi.

Yeni Şafak
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