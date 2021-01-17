'100 doktor' örnek oldu
|17 Ocak 2021 07:58
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Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; 100 doktorun emek vererek katkıda bulunduğu "100 Doktor 100 Tarif" kitabının yaratıcısı ve yürütücüsü Dr. Murat Çam, 100 hekimin yemek tarifi vererek eserin ortaya çıkmasına destek olduklarını belirterek, "Kovid-19 salgını, tüm dünyayı ve ülkemizi pençesine almış durumdaydı. Sağlık çalışanları, hastalık riski ve ölümle burun buruna çalışıyordu. Bu dönemde ön cephede savaşmasam da, ben de bir şeyler yapmak istedim. Çocukluğumdan bu yana yemekle ilgiliyim. Bu alanda bir projeyi hayata geçirmeyi arzuladım" dedi.
Kitaptaki tüm fotoğrafların, zor şartlarda çalışmalarına rağmen kitaba tarifleriyle katkıda bulunan doktorlar tarafından çekildiğini aktaran Dr.Çam, "Kitabın tüm geliri Kovid-19 nedeniyle şehit olan sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılmak üzere KAHEV'in (Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı) 'Emanetiniz Emanetimizdir' burs fonuna bağışlanacak. Böylesine zorlu bir dönemde 100 farklı doktorun 100 farklı tarifini toplamak, bunları sayfalara dökmek, sonunda ortaya bir kitap çıkarmak hiç de kolay olmadı. '100 tarif toplayabilir miyim?' diye düşünürken, projeye destek olmak isteyen çok fazla sayıda meslektaşı olduğunu görünce oldukça duygulandım" diye konuştu.
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