Fezlekesiz HDP'li milletvekili kalmadı
|17 Ocak 2021 08:07
|+Aa- Yazdır
TBMM'ye ulaşan bin 228 fezlekeden 914'ü Meclis'te 56 milletvekili bulunan HDP'lilerin dosyalarından oluşuyor.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündeminde 175 milletvekiline ait toplam bin 228 dokunulmazlık dosyası işlem yapılması için bekliyor. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında HDP'liler ilk sırada yer alıyor.
HDP'li 56 milletvekili hakkında 914 fezleke TBMM'ye gönderildi. Buna göre Meclis'te fezlekesi olmayan HDP'li vekil kalmadı.
HDP'liler arasında rekor dosyaya ise bir dönem HDP Eş Genel Başkanlığı da yapan Van Milletvekili Sezai Temelli sahip. Temelli hakkında 60 fezleke bulunuyor.
HDP'yi, CHP takip ediyor. Aralarında Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu CHP'li 95 milletvekili hakkında 227 dokunulmazlık dosyası hazırlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ültinatom gibi mektup: CHP siyasi sebil olmamalı
17 Ocak 2021 08:16
|Dünya ticareti bizden sorulacak
17 Ocak 2021 06:57
|Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum
17 Ocak 2021 01:08
|17 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Ocak 2021 00:05
|Bakan Koca paylaştı: Aşı nasıl uygulanacak?
16 Ocak 2021 23:30
|Naci Bostancı: Erken seçim rüyası görmek isteyenler var
16 Ocak 2021 23:03
|Boğaziçi dünyasının kültürel krizi
16 Ocak 2021 22:28
|İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı
16 Ocak 2021 22:11
|Interpol tarafınca aranan Türk yakalandı!
16 Ocak 2021 21:28
|Erdoğan o ismi böyle uyardı: Mikrofonu milletvekilimize ver
16 Ocak 2021 20:58