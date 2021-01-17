Az duyan kulağı sayesinde kurtuldu
|17 Ocak 2021 08:35
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; İstanbul Bakırköy'de yaşayan Kevork Y..'nin (59) telefonu 13 Ocak'ta çaldı. Telefondaki kişi polis olduğunu, bir kuyumcunun soyulduğunu, soygun yerinde de kimliğinin bulunduğunu söylüyordu.
Bir dönem ticaretle uğraşan Kevork Y., duyduklarının şokunu üzerinden atamadan telefondaki kişi, baş şüpheli olduğunu söyleyerek, "Elinde bulunan paraları gönder, seri numaralarını kontrol etmemiz gerekiyor" dedi. Bütün bunlar olurken kulaklarında işitme sorunu olması nedeniyle yüksek sesle konuşunca konuşmalarına komşuları istemeden de olsa kulak misafiri oldu.
Komşuları hemen polisi arayarak, Kevork Y.'nin dolandırıldığını, acele olarak verdikleri adrese gelmelerini isterken, bir yandan da Kevork Y. ile konuşarak "Gerçek polisler yolda, onlar gelmeden sakın kimseye kapını açma" dediler.
DOLANDIRICIYI BEKLEDİLER
Polis ekipleri hemen harekete geçerken, telefondaki kişi, inandırıcılığını arttırmak için Kevork Y.'den paraları teslim ettiğine dair bir tutanak hazırlamasını, parayı almaya gelen kişiden imza almasını istedi. Telefondaki kişiye daha fazla direnemeyen Kevork Y., parayı hazırlayarak bir çantaya koydu. Telefondaki kişi, "Birazdan sivil ekiplerden bir arkadaş parayı teslim almaya gelecek" derken, poliste ev çevresine gelerek önlem aldı. Bir kişi, Kevork Y.'nin evine gelerek para için geldiğini söyledi. Parayı alan kişi, binadan çıkmak istediği sırada polisler harekete geçti. Adının Mehmet Ali K. (43) olduğu anlaşılan telefon dolandırıcısı binadan çıkmak istediği sırada gözaltına alındı.
1 DAKİKA SONRA GELDİLER
Mehmet Ali K., Emniyet'e götürülürken, Kevork Y.'den aldığı 12 bin 850 dolar, Kevork Y.'ye teslim edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan ve dolandırıcılıktan kaydı olan Mehmet Ali K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Telefon dolandırıcısının elinden kıl payı kurtulan Kevork Y., "Bankaya gidip tüm paramı çektim. Savcılıktan birisinin alacağını söylediler evden. Onlar geldikten 1 dakika sonra polisler gelip dolandırıcıları yakaladı zaten. Polise çok müteşekkirim" diye konuştu.
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