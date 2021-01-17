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Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi

Türkiye birkaç günlük koronavirüs aşılamasıyla, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. En çok aşılama yapan ilk 10 ülke arasına girdi.
 17 Ocak 2021 08:44
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Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi

Türkiye'de koronavirüs aşılaması 14 Ocak'ta başladı. Hızla devam ediyor. Türkiye birkaç gün içinde, uzun bir süredir aşılama yapan Fransa, Danimarka, Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı. En çok aşı uygulayan ilk 10 ülke arasına girdi. Aşılamanın en yoğun olduğu yerlerden biri Ankara Şehir hastanesi.

Aşılamalar hafta sonu da 81 ilde devam ediyor. Böylece sadece ilk 4 günde 1 milyona yakın kişinin aşılanması bekleniyor.

Sağlık çalışanlarının aşılamasının önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber
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