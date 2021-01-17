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Araç sahipleri dikkat! MTV taksitinde son tarih 1 Şubat

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
 17 Ocak 2021 08:54
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Araç sahipleri dikkat! MTV taksitinde son tarih 1 Şubat

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ödeme dönemi başladı, geçmiş borçlar için de yapılandırma fırsatı devam ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; MTV'de bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin ocak ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor, geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için de aynı tarihe kadar başvuru imkanı bulunuyor. Ödemeler, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresinden şifresiz yapılabilirken, geçmiş borçları yapılandırmak için de yine buradan başvuru imkanı tanınıyor.

Adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında eşit 2 taksitte ödeniyor. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.

Yeni taşıtın vergisi

Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.

Vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden şifresiz olarak, www.gib.gov.tr üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, yetkili banka ve PTT şubeleri ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün.

Yüzde 9.1 artırıldı

MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9.11 olarak belirlenmişti.

Buna göre, 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.
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