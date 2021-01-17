İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı

Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray için buzlanma ve zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünün günlük hava tahmin raporuna göre, havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

- Hava sıcaklıkları düşüyor

Hafta başından itibaren sıcaklıkların daha da düşeceği ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesiyle bölgede kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ulaşımda görülebilecek aksamaların yanında, zirai faaliyetlerine devam eden üreticilerin buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.