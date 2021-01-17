İstanbul'da kar etkisini artırdı, Çamlıca Tepesi'nde kar kalınlığı 20 santime ulaştı
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluşurken, tepede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.
|17 Ocak 2021 09:45
|+Aa- Yazdır
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Çamlıca Tepesi'nde kartpostallık görüntüler oluşurken, tepede kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve bugün itibariyle artarak devam eden kar yağışı Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden etkili olmaya devam ediyor. Yağışlarla birlikte Üsküdar Çamlıca Tepesi beyaza büründü. Meydana gelen kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı.
Öte yandan, Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkisini arttırarak devam eden kar yağışı ile birlikte yoğun sis görülürken, rüzgar hızı ise 100 kilometreye kadar ulaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul için kar uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!
17 Ocak 2021 10:43
|Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı
17 Ocak 2021 09:57
|Esnaftan kalitesiz 'Çin kestanesi' uyarısı
17 Ocak 2021 09:36
|İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı
17 Ocak 2021 09:13
|Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi
17 Ocak 2021 06:21
|İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
16 Ocak 2021 16:50
|İzmir'de etkili olan sağanaklar barajlara 'can suyu' oldu
16 Ocak 2021 16:00
|Ordu yeni stadına kavuşuyor
16 Ocak 2021 15:59
|Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
16 Ocak 2021 15:07
|İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 9,5 arttı
16 Ocak 2021 15:02