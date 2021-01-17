1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir merkezli terör operasyonunda 47 zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 47'si adliyeye sevk edildi.
 17 Ocak 2021 10:05
+Aa- Yazdır
İzmir merkezli terör operasyonunda 47 zanlı adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 49 şüpheliden 47'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince terör örgütleri MLKP, TKP/ML, DSİH ve PKK/YPG'ye yönelik İzmir merkezli operasyonda gözaltına alınan 47 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin emniyette susma hakkını kullandıkları öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü olduğu belirtilen ve terör örgütü MLKP üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedilen O.M'nin, Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğu, bir şüphelinin de ameliyat için hastanede bulunduğu belirtildi. Bu zanlıların adliyeye daha sonra sevk edilecekleri öğrenildi.

İzmir merkezli 12 ilde 14 Ocak Perşembe günü terör örgütlerine yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen, 34'ü MLKP, 8'i DSİH, biri TKP/ML ve 8'i PKK/YPG üyesi olduğu öne sürülen 51 şüpheliden 49'u yakalanmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, eski İzmir il başkanları Pınar Türk ile Kerim Altınmakas, 2 avukat, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 4 çalışanı, biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişiler de yer almıştı.

Terör örgütü MLKP ile irtibat ve iltisakının tespit edildiği belirtilen ESP Genel Merkezi, İzmir ve İstanbul il binaları ile İzmir Bayraklı İlçe Bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul Bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul Bürosu'nda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli tuğgeneral 'patates hattan' çıktı
17 Ocak 2021 08:25		 FETÖ'cülerin Yunanistan'a kaçma hayali suya düşürüldü
16 Ocak 2021 19:21
HDP'li Leyla Güven'in PKK'ya desteği raporlara yansıdı
16 Ocak 2021 19:17		 PKK'da çözülme sürüyor
16 Ocak 2021 15:52
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 8 gözaltı
16 Ocak 2021 03:36		 Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 2 kadına tutuklama
15 Ocak 2021 20:41
Karabük'te 2 firari FETÖ şüphelisi yakalandı
15 Ocak 2021 18:26		 Yunanistan 2 bin FETÖ'cünün siyasi sığınma başvurusunu kabul etti
15 Ocak 2021 17:25
Gizli bölmede yakalanan FETÖ firarisi kadın tutuklandı
15 Ocak 2021 15:31		 PKK ile DEAŞ'ın kirli iş birliği ortaya çıktı
15 Ocak 2021 12:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:43 - İstanbul için kar uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!10:35 - İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü10:21 - 'Jet hızıyla zam yapanlar indirimde yok'10:17 - Gaziray Projesi'nde imzalar yarın atılacak10:08 - Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi10:05 - İzmir merkezli terör operasyonunda 47 zanlı adliyeye sevk edildi
09:57 - Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı09:45 - İstanbul'da kar etkisini artırdı, Çamlıca Tepesi'nde kar kalınlığı 20 santime ulaştı09:36 - Esnaftan kalitesiz 'Çin kestanesi' uyarısı09:30 - Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati09:24 - Tartıştığı karısını bıçakladı, ağlayarak polisi aradı09:13 - İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı
09:03 - Merkel'in halefi 'Türk Armin' oldu08:54 - Araç sahipleri dikkat! MTV taksitinde son tarih 1 Şubat08:44 - Türkiye aşılamada ilk 10'a girdi08:35 - Az duyan kulağı sayesinde kurtuldu08:25 - Emekli tuğgeneral 'patates hattan' çıktı
08:16 - Ültimatom gibi mektup: CHP siyasi sebil olmamalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
Akşener: Haziran 2021'de erken seçim bekliyorum
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Az duyan kulağı sayesinde kurtuldu
Sosyal medya devleri için son 3 gün
Havaalanında 7/24 adalet
Siyasilerin değil, tüm eğitim çalışanlarının sendikası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memur yıllık izni 1
14.01.2021 fenerbahçe vs kasımpaşa maçı 1
iğce 1
birlikte tüketilirse daha faydalı olan besinler 1
sosyal mesafe 1
Balkondaki güvercinler 1
su faturası 1
pfizer biontech aşısı uygulanan kişinin ölmesi 3
18.01.2021 fenerbahçe vs ankaragücü maçı 1
Ben de aşı oldum 3
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam