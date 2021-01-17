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Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi

Bakanlığın e-Devlet uygulamaları üzerinden 2020'de 1 milyon 545 bin 224 mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulaması yapıldı. Uygulamaların başladığı günden bu yana mirasçılık belgesi sorgulama sayısı 6 milyon 320 bin 260, vasiyetname sorgulama sayısı da 10 milyon 85 bin 457 oldu
 17 Ocak 2021 10:08
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Mirasçılık belgesi ve vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi

Adalet Bakanlığının e-Devlet uygulamaları üzerinden 2020'de 1 milyon 545 bin 224 mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulaması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, adalet hizmetlerine ulaşılmasını kolaylaştırmak ve dijital dönüşümün her alanda yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda vatandaşların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden "mirasçılık belgesi verilmesi" ve "mirasçılık belgesinin iptali" kararları, Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen uygulama ile 16 Aralık 2016'dan bu yana e-Devlet üzerinden de görüntülenebiliyor.

Hizmet dahilinde UYAP "mirasçılık belgesi verilmesi" ve "mirasçılık belgesinin iptali" kararları, 2020'de 1 milyon 545 bin 224 kez sorgulandı. Böylece uygulamanın başladığı günden bu yana yapılan toplam sorgulama 6 milyon 320 bin 260 oldu.

Öte yandan Bakanlık, vatandaşların sulh hukuk mahkemelerince açılan vasiyetnamelerini görüntüleyebilmeleri için 22 Şubat 2018'de e-Devlet üzerinden "vasiyetname sorgulamayı" da hizmete sundu.

2020'de "Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama" ekranı üzerinden 2 milyon 879 bin 396 sorgulama yapıldı. Böylece uygulamanın başladığı gün ile 31 Aralık 2020 arasındaki sorgulama sayısı 10 milyon 85 bin 457'ye ulaştı.

- Kimler sorgulama yapabiliyor?

Mirasçı olarak UYAP'a kayıtlı vatandaşlar, e-Devlet uygulamasından "Veraset İlamı Sorgulama" hizmetine girerek mirasçısı olduğu dosyaları sorgulayabiliyor ve mirasçılık belgesini görüntüleyebiliyor.

Ayrıca mirasçı, murisin taraf olduğu hukuk, idari yargı ve icra dosyalarını da sorgulayıp bilgi alabiliyor. Bu uygulama için de yine kişinin murisin mirasçısı olarak UYAP sisteminde kayıtlı olması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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