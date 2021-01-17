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Gaziray Projesi'nde imzalar yarın atılacak

Proje kapsamında TÜRASAŞ, 8 elektrikli tren setinin tasarım, temin ve montajını gerçekleştirecek
 17 Ocak 2021 10:17
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Gaziray Projesi'nde imzalar yarın atılacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını gerçekleştirmesi işine ilişkin imzalar yarın atılacak.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait proje için yapılan ihale sonucunda, yabancı rakiplerine karşı en avantajlı teklifi veren TÜRASAŞ, belediye tarafından sözleşme imzalanması için davet edildi.

İmza töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla, yarın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde yapılacak.

Sözleşme kapsamında ilk 2 elektrikli tren setinin 24 ayda, tüm setlerin ise 28. ayın sonunda TÜRASAŞ tarafından Belediyeye teslim edilmesi planlanıyor.

Gaziray Projesi, 4 demir yolu hattı ve 16 istasyon binasının yanı sıra banliyö ve hızlı tren setlerine uygun depo binasının yapımını da içeriyor.

İstasyon binalarından 11'i tamamlanırken, 5'nin tamamlanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca 25 kilometrelik güzergahın 20 kilometresi bitirildi, 5 kilometrelik kesimde ise aç-kapa inşaat çalışmaları devam ediyor.

Aç-kapa tünel ve elektromekanik işlerinin de yapımının sürdüğü projede yüzde 75 oranında fiziki ilerleme sağlandı.

Anadolu Ajansı
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