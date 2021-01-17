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Bu köylere korona virüs hiç uğramadı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı bin 200 nüfusun yaşadığı 18 köyde bugüne kadar korona virüs vakası hiç görülmedi. Köyleri salgından korumak için yoğun çaba sarf eden muhtarlar, il dışından gelenlerin izole olmalarını sağlarken, kurallara uymayanları ise ellerinde sopalarla evlerinde denetliyor.
 17 Ocak 2021 10:54
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Bu köylere korona virüs hiç uğramadı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı bin 200 nüfusun yaşadığı 18 köyde bugüne kadar korona virüs vakası hiç görülmedi. Köyleri salgından korumak için yoğun çaba sarf eden muhtarlar, il dışından gelenlerin izole olmalarını sağlarken, kurallara uymayanları ise ellerinde sopalarla evlerinde denetliyor.

Azdavay ilçesindeki 18 köyde bugüne kadar hiç korona virüs vakası görülmedi. Kastamonu Valiliği ve Azdavay Kaymakamlığının aldığı tedbirlerin yanı sıra muhtarlar da evleri tek tek gezerek köylüleri Covid-19 hastalığına karşı bilgilendirdi. Köylülerin maske takmalarını, sosyal mesafeye uymalarını ve birbirlerine misafirliğe gitmelerini de engelleyen muhtarlar, il dışından gelenlerin de evlerinde 15 gün boyunca izole olmalarını sağladı. Köylüleri zorunlu olmadıkça evlerinden çıkartmayan muhtarlar, vatandaşların ihtiyaçlarını da kendileri karşıladı. Muhtarlar, alınan tedbirlere uymayanları ise ellerinde sopalarla ziyaret ederek denetledi. Tedbirler sayesinde Azdavay'da bin 200'den fazla kişinin ikamet ettiği 18 köyde şu ana kadar hiç korona virüs vakası görülmedi.

"Korona virüsü köylerimize bulaştırmadık"

Ellerinde sopalarla tek tek evleri gezerek denetim yaptıklarını anlatan Alı Köyü Muhtarı Selahattin Oturak, "Korona virüsten dolayı il dışından gelen vatandaşlarımızın 10 gün boyunca evlerinde karantina altında tutulması noktasında köylerimize talimat verdik. Köylerimizde nüfus yazın daha çok çoğalmaktadır. Nüfus neredeyse üç katına kadar çıkıyor. Nüfusumuz çoğalmasına rağmen korona virüsü köylerimize bulaştırmadık. Şimdiye kadar tedbir altında tutmayı başardık. İl dışından köyümüze gelen insanlarımızı adeta evlerinde hapis ettik, bizzat ihtiyaçlarını gördük ve dışarı çıkmalarına engel olduk. Aldığımız tedbirlere vatandaşların uyup uymadığını görmek için elime sopayı alıp tek tek evleri gezdim. Özellikle il dışından gelenler olsun, köyümüzdeki vatandaşlar olsun zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkarmadık. İl dışından gelenleri evlerinden çıkartmayarak hastalığı köyümüze de bulaştırmamış olduk" dedi.

"Yabancıları köyümüze almadık"

Özellikle il dışından gelenleri evlerinde 15 gün boyunca hapis ettiklerini söyleyen Sıra Köyü Muhtarı Sadık Kebapçı, alınan tedbirleri cami minaresinden anonslar yaparak duyurduklarını anlattı. Vatandaşları evlerinden çıkarmadıklarını ifade eden Kebapçı, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine kadar getirdik. Bu aldığımız tedbirlerle virüsü köyümüzden uzak tuttuk. Gurbetten gelenleri evlerinde 15 gün boyunca hapis ederek, onların gerekli ihtiyaçlarını da gidererek sıkıntılı günlerden geçtiğimiz dönemlerde dahi virüsü köyümüze bulaştırmayarak bugünlere kadar geldik. Şu anda köylerimizde herhangi bir sıkıntı veya problem yok. Yine de insanlarımızın evlerinden çıkmamasını sağlıyoruz ve ihtiyaçlarını bizler görüyoruz. Gurbetten gelenleri de evlerinde 10 gün karantinaya alıyoruz. Ayrıca yabancıları da köyümüze almadık, geleneklerimize aykırı olsa da hele ki evlerimize misafir dahi kabul etmeyerek virüsü kendimizden uzak tuttuk. Kesinlikle hijyen, maskeye dikkat edelim. Köyümüzde maskesiz gezen birisini gördüğümüzde uyardık, gerektiğinde maskesini bizler temin ettik. Bu aldığımız tedbirlerle virüsü köyümüzden uzak tuttuk."

"Her zaman sahada olduk"

İlçeye bağlı 18 köyde şu ana kadar hiç korona virüs vakası görülmediğini açıklayan Azdavay Kaymakamı Melih Aydoğan ise pandemi dolayısıyla kurumlarla işbirliği içinde birçok çalışma yaptıklarını vurguladı. Azdavay'ın 18 köyünde yaklaşık bin 200 nüfusun yaşadığını dile getiren Aydoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"18 köy özelimizde ve Azdavay genelinde korona vakalarına karşı bilinçlendirme faaliyetlerine özellikle önem verdik. Bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında din görevlilerimizi, öğretmenlerimizi, muhtarlarımızı bu sürece dahil ettik. Yine bu süreçte yaptığımız en önemli faaliyetlerimizden kolluk kuvvetlerimiz denetimlerde bulundu, anonslar yaptılar, gittikleri köylerde vatandaşlarımızla birebir korona virüs pandemisinde dikkat etmeleri gereken noktaları izah ettiler. Bu kapsamda her zaman sahada olduk. Bunun dışında Kastamonu Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri oldu. İl dışından gelen vatandaşlarımıza ilçemize geldikleri sırada evlerinde 10 gün süreyle kalma şartı getirildi. Bu alınan kısıtlamalar tabii ki pandemiye karşı önemli bir dayanak oldu. Dışarıdan gelen vatandaşlarımız ilçemize geldikten sonra 10 gün süreyle evlerinde istirahat ettiler. Bu sayede ilçemizde sirkülasyonu da azaltmış olduk."

Aydoğan, Vefa sosyal destek ekiplerinin ve muhtarların yoğun çaba sarf ederek çalıştığını belirterek, "Bunu da hakkıyla yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bu sayede de 18 köyümüzde bin 200'e yakın nüfusumuzda hiçbir vakaya rastlamadık. Son zamanlarda da azalma noktasına gelen bu korona virüs vakalarında yine yılmadan aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. İnsanlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları, bu hastalığa karşı aynı kararlılıkla temkinli ve tedbirli olmalarını istirham ediyoruz. Sonuçta hiçbir şey bitmiş değil. Şu an yine bu sürecin içerisinden geçiyoruz ve bizim yapmamız gereken maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yine mümkün mertebe evlerinde kalarak bu süreci sağ salim atlatmak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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