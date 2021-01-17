Yolcu bilinç kaybı yaşadı, uçak acil iniş yaptı
Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
|17 Ocak 2021 11:06
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Pegasus Havayolları'nın Samsun-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştiren tarifeli uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Alınan bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere Samsun'dan havalanan PC2797 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, kentte etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen'e iniş gerçekleştiremedi. Bunun üzerine uçak İstanbul Havalimanına divert (yönelme) etti. Saat 08.45'te meydana sorunsuz iniş yapan uçak, yakıt ikmali yaptıktan sonra saat 10.45'te planlanan meydan olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalandı.
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