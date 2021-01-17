Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında aşı uygulaması başlıyor
|17 Ocak 2021 11:12
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.
AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Kovid-19 ile mücadelede büyük öneme sahip aşılamanın hızla yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlıklar sayesinde, ülke genelindeki sağlıkçıların tamamının ilk doz CoronaVac aşılarının hafta içinde tamamlanması öngörülüyor.
Bu çerçevede diğer öncelikli grup olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı resmi ve özel huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda kalan kişiler ve personele aşı uygulanması için süreç başlatıldı.
- Kuruluşlardaki 87 bin 120 kişi aşılanacak
Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak hafta içinde huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve korumaevleri gibi kuruluşlarda da Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu uygulanacak.
Bu kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının da bir haftada bitirilmesi planlanıyor.
Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak.
- Engelli ve yaşlı bakım kuruluşları aşılama için hazır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir süre önce engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarının tamamına gereken hazırlıkların tamamlanması için talimat vermişti.
Bu kapsamda il sağlık müdürlükleriyle iş birliğinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kuruluşlardan hizmet alan engelli ve yaşlı sakinler ile çalışan personelin listeleri ve sağlık durumlarını gösteren dosyalar hazırlandı.
Kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik de tüm çalışmalar tamamlandı. Böylelikle engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz Kovid-19 aşılarını olabilecek.
Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık Bakanlığının belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılacak.
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