TOKİ'nin indirim kampanyasından geçen yıl 33 bin 240 kişi yararlandı
|17 Ocak 2021 11:25
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik 2020'de düzenlediği iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi faydalandı.
AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl 6 Mayıs-19 Haziran ile 21 Ekim-19 Kasım tarihlerinde iki indirim kampanyası düzenlendi.
İlk kampanya kapsamında borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirim yapıldı.
Aynı kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar ise borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı.
Kampanyadan, 2018 sonuna kadar satışları gerçekleştirilen ve taksitleri 2018 sonuna kadar başlayan konut ve iş yeri sahipleri yararlandı.
Söz konusu kampanyada, 17 bin 182 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını aldı. 2 bin 188 kişi ise kısmi ödeme ile indirim imkanından faydalandı.
- 28 bin 999 kişi tapularını almaya hak kazandı
İkinci indirim kampanyasında da konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 indirim yapıldı.
Kampanyadan 2019 Haziran ayı sonuna kadar satışları gerçekleştirilmiş ve taksitleri 2019 Haziran ayı itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlandı.
Söz konusu kampanyada, 11 bin 817 kişi borç bakiyesinin tamamını kapatarak tapularını aldı. 2 bin 53 kişi ise kısmi ödemeyle indirimden faydalandı.
Her iki kampanya sonunda 28 bin 999 kişi tapularını alırken, 4 bin 241 kişi de kısmi ödeme imkanından yararlanarak yaptıkları ödemelerde yüzde 20 indirimden faydalandı.
Böylece geçen yıl düzenlenen iki indirim kampanyasından toplam 33 bin 240 kişi yararlandı.
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