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TÜBİTAK'ın desteklediği çocuklar 'dünyanın mucidi' olacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Gençlerimizin keşfetmesini desteklemek, öğrenmelerini sağlamak, onları yüreklendirmek, bilimsel buluşlara imza atmaları için engelleri kaldırmak ve her aşamada yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz"
 17 Ocak 2021 11:45
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TÜBİTAK'ın desteklediği çocuklar 'dünyanın mucidi' olacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), sağladığı destekler ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, gençleri odağına aldığı programlarla da geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine, 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Kurumun çalışmalarını anlatan Mandal, "Bilim ve teknolojinin, ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençler tarafından tasarlanması, üretilmesi ve geliştirilmesi kurumumuzun ana hedefleri arasında yer alıyor." dedi.

TÜBİTAK'ın özellikle çocuklara ve gençlere yönelik projelerine ilişkin bilgi veren Mandal, şöyle konuştu:

"Odağımıza gençleri alarak yaptığımız, deneyap atölyeleri, bireysel genç girişimci destekleri, Türkiye çapında gerçekleştirdiğimiz yarışmalar, staj programları gibi projelerimiz, Ar-Ge için ayrılan kaynaklarımız var. Gençlerimizin keşfetmesini desteklemek, öğrenmelerini sağlamak, onları yüreklendirmek, bilimsel buluşlara imza atmaları için engelleri kaldırmak ve her aşamada yanlarında olduğumuzu hissetmelerini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz."

Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinin bilimsel araştırma ve yerli teknolojilerin kritik önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, "Aşı çalışmalarımızda genç yeteneklerimizin sahada bilim insanlarımıza sundukları destek, köyde sulama, tarım için bir çocuğumuzun ihtiyacı karşılayan buluşu, biyoloji gibi temel bilimlerde insan sağlığını doğrudan etkileyen bir yenilikçi yaklaşım, kuraklığa çözüm üreten teknoloji de bizim için aynı değerdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Genç mucitlerin attığı tohumların, ülkenin geleceğinde "fidan ve ağaç" olacağını vurgulayan Mandal, "Bilimsel gelişme ve kalkınmada insanımıza ve neslimize güvenimiz tamdır. Bu ülke, bütün dünyanın yaşadığı salgın felaketinde Türk bilim insanlarını konuşuyorsa yeni mucitlerle dünyanın gelişimini etkileyecek potansiyele de sahiptir." ifadelerini kullandı.

- "TÜBİTAK MAM'daki stajım MIT'ye kabul almamda etkili oldu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK'ın çeşitli program ve desteklerinden yararlanan öğrenciler ile gerçekleştirdiği projelerle kurumdan ödül alanlar da çalışmalarını anlattı.

İzmir Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Deniz Güner, Ulusal Kimya Olimpiyatları'ndan 2018'de bronz, 2019'da altın madalyayla döndüğünü söyledi.

Paris'te 2019'da düzenlenen 51'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da bronz madalya aldığını ifade eden Güner, geçen yıl ise Türkiye'nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK'ın organizasyonunda çevrim içi gerçekleştirilen 52'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda altın madalya almaya hak kazandığını dile getirdi.

Güner, geçen yıl TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Tavşan Serumu Projesi'nde staj imkanı bulduğuna işaret ederek, burada teorik bilgiyi uygulamaya geçirmede önemli kazanımlar elde ettiğini bildirdi.

Yaptığı çalışmalar ve elde ettiği başarılarla, ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsüne (MIT) kabul edildiğini söyleyen Güner, "Gelecek sene orada eğitim görmeye başlayacağım. TÜBİTAK MAM'da yaptığım staj MIT'ye kabul almamda etkili oldu. Orada yaptığım çalışmalarla ülkeme bilim ve teknoloji alanında katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

- "Motivasyonum çevreye fayda sağlamaktı"

Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi 1. sınıf öğrencisi Hüseyin Mutlu, ortaokuldayken arkadaşıyla yenilenebilir enerji alanında yaptığı projeyle geçen yıl TÜBİTAK'ın Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Türkiye birincisi olduklarını söyledi.

Belgesel izlemeyi çok sevdiğini ve küresel ısınmayla yenilenebilir enerji gibi konuların dikkatini çektiğini anlatan Mutlu, "Fosil yakıtların çevreye verdiği zararlar nedeniyle yenilenebilir enerji konuları ön plana çıkmaya başladı. Benim de projeyi geliştirirken motivasyonum çevreye fayda sağlamak oldu. Danışman öğretmenimiz de projemize büyük destek verdi." diye konuştu.

Mutlu, küçüklükten beri ilgi duyduğu bilim ve teknoloji konularında çalışmalarına devam etmek istediğini dile getirdi.

- "Yarışmaya katılmam faydalı oldu"

İstek Belde Fen Lisesi 1. sınıf öğrencisi Meliha Nur Kılıç da kanser kemoterapisinde kullanılan bir ilaca ilişkin biyoloji projesiyle TÜBİTAK yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettiğini bildirdi.

Gözlem yapmayı ve laboratuvar ortamında çalışmayı sevdiğini ifade eden Kılıç, TÜBİTAK yarışmasına katılmasının sevdiği işe yönelik çalışmak ve araştırma yapmak için bir fırsat olduğunu anlattı.

Kılıç, araştırma yapmayı sevdiği için lise düzeyinin üzerinde tıp ve biyoloji makaleleri okuduğunu belirterek, "Danışman öğretmenim bu yarışmaya katılmamı istedi ve proje fikirlerini tartıştık. Yarışmaya hazırlanırken de projemi anlatabilecek düzeyde bilgi öğrenmem gerekti. Bu anlamda TÜBİTAK'ın yarışması faydalı oldu." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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