Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
|17 Ocak 2021 12:31
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.
İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.
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