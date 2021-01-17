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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
 17 Ocak 2021 12:31
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.
Anadolu Ajansı
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