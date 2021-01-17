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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 17 Ocak 2021 12:40
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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12.24'te merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 17.14 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.
İhlas Haber Ajansı
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