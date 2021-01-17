1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı

Kars'ın Sarıkamış İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
 17 Ocak 2021 12:57
+Aa- Yazdır
Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı

Kars'ın Sarıkamış İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Sarıkamış Belediyesi Başkanı Harun Hayali, ateş, kusma, titreme şikayetleri nedeni ile hastaneye başvurdu ve yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi. Başkan Hayali, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiler neticesinde Belediye Başkanı Harun Hayali'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'aşı zinciri' kampanyası başlattı
17 Ocak 2021 13:17		 Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17 Ocak 2021 12:40
Bu köylere korona virüs hiç uğramadı
17 Ocak 2021 10:54		 İstanbul için kar uyarısı: Öğleden sonraya dikkat!
17 Ocak 2021 10:43
Sular çekildi, kaya mezarları ortaya çıktı
17 Ocak 2021 09:57		 İstanbul'da kar etkisini artırdı, Çamlıca Tepesi'nde kar kalınlığı 20 santime ulaştı
17 Ocak 2021 09:45
Esnaftan kalitesiz 'Çin kestanesi' uyarısı
17 Ocak 2021 09:36		 İç Anadolu'da 4 il için buzlanma ve zirai don uyarısı
17 Ocak 2021 09:13
Kar yağışını gören kısıtlamayı bırakıp sokaklara indi
17 Ocak 2021 06:21		 İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
16 Ocak 2021 16:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:35 - Dini nikahlı çift ölü bulundu! Önce eşini, sonra kendini bıçaklamış14:28 - En çok kişisel veriyi kim topluyor? WhatsApp kaçıncı sırada?14:15 - Mersin'de aile hekimi Covid-19'dan hayatını kaybetti14:11 - Bartın'da gemi battı: 5 kişi kurtarıldı14:03 - Memurun alacağını çekle tahsil etmesi sorun olur mu?14:03 - Belediye personeli tescilli yöresel giysileriyle mesai yapıyor
13:59 - Sivil polis aracı, trafik polisi aracına arkadan çarptı: 3 polis yaralı13:57 - Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı13:51 - 'Jet hızıyla zam yapanlar indirimde yok'13:47 - Av tüfeğiyle ağabeyini öldürüp yeğenini yaraladı13:35 - Hastanelerde görevli psikologlar Kovid-19 hastalarına moral veriyor13:24 - Fetva hattını arayanlardan korona soruları: Aşı olmamanın vebali var mı?
13:20 - Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım13:17 - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'aşı zinciri' kampanyası başlattı13:01 - İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü12:59 - 'Bu maskelerin uçaklarda veya toplu alanlarda kullanılması uygun değil'12:57 - Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı
12:52 - Koronayı yenen başhekim yardımcısı: Bir haftada yaklaşık 10 kilo kaybım oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aşılama anlık takip ediliyor: Aşı olan sayısı 688 bini geçti
Meteorolojiden il il, bölge bölge 'yoğun kar yağışı' uyarısı
Yeni parti aşı yolda: 10 milyon doz daha geliyor
Dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor
Prof. Ateş Kara'dan dondurmadaki 'korona'ya dair açıklama
Ölüm riskine rağmen günlüğü 800 liraya korona refakati
Konut satışı en çok artan ve en çok azalan iller
Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
İki kız kardeş bir erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Sosyal medya devleri için son 3 gün
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir taşla iki kuş vurmak 1
Yırtık Pantolon 3
Yağmur/Kar yağdı diye sevinen insan 6
suların akmaması 2
interaktif sözlük sıralaması 1
değişik denişik deyişik 1
kararsız insan 2
Balkondaki güvercinler 1
birlikte tüketilirse daha faydalı olan besinler 1
seçim barajı makul düzeye inmeli 2
SON İLANLAR
Türk Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Sinop Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Pamukkale Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ordu Orbel 76 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 90 personel alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam