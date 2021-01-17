Sarıkamış Belediye Başkanı Hayali'nin testi pozitif çıktı
Kars'ın Sarıkamış İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
|17 Ocak 2021 12:57
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Kars'ın Sarıkamış İlçe Belediye Başkanı Harun Hayali'nin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Sarıkamış Belediyesi Başkanı Harun Hayali, ateş, kusma, titreme şikayetleri nedeni ile hastaneye başvurdu ve yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi. Başkan Hayali, Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiler neticesinde Belediye Başkanı Harun Hayali'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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