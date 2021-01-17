Bartın'da gemi battı: 5 kişi kurtarıldı
|17 Ocak 2021 14:11
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Bartın Valisi Sinan Güner: "(Bartın açıklarında Rus bandıralı geminin batması) Toplam mürettebat 13 kişi, hepsi Rus vatandaşı. Şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedeni bota alındı."
Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisinin batması sonucu filikalarda mahsur kalan 15 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, İnkumu açıklarında kuru yük gemisinin battığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen filikalarda mahsur kalan 15 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma yürütüyor.
Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Harekat Merkezi'nden yapılan açıklamada, batan geminin "ARVİN" isimli Rus bandıralı yük gemisi olduğu belirtilerek, "Gemi personelinin filikalarla denizde oldukları öğrenilmiş olup ekipler, olay yerine intikal ettiğinde ayrıntılı bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.
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