Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.
|17 Ocak 2021 13:20
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.
Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı kelimelerin birdenbire dile girip, kullanımı yaygınlaştıkça yerleştiğini belirtti.
"Pandemi"nin de böyle bir kelime olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Bazı kelimeler birdenbire dilimize girer ve kullanımı yaygınlaştıkça yerleşiverir. "Pandemi", böyle bir kelime oldu. Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, "Salgın" diyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 17, 2021
Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli.
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