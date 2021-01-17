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Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.
 17 Ocak 2021 13:20
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Bakan Selçuk: 'Pandemi' yerine 'salgın' kelimesini kullanalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "pandemi" yerine Türkçe karşılığı olan "salgın" kelimesinin kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bazı kelimelerin birdenbire dile girip, kullanımı yaygınlaştıkça yerleştiğini belirtti.

"Pandemi"nin de böyle bir kelime olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Biz öğretmenler Türkçe karşılığını kullanıyor, 'salgın' diyoruz. Sağlığımızı korumak kadar dilimizi korumak da bizim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
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