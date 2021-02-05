KBS'de, kimya öğretmenleri için düzenleme yapılması gerekiyor

Milli Eğitim Bakanlığı Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün 09.02.2010 tarih, 599 sayılı ve "Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenleri" konulu yazıları ile 08.07.2014 tarih, 2859633 sayılı ve "Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmenleri" konulu yazılarına göre;

Talim ve Terbiye Kurulunun 20.02.2014 Tarih ve 9 Sayılı Kurul Kararı ile yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslara göre; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde Kimya Teknolojisi alanı bulunan okullara Kimya/Kimya Teknolojisi öğretmeni olarak atananlar Kimya dersleri ile birlikte bu alanın derslerini aylık karşılığı okutmakla yükümlüdür.

Kimya Teknolojisi Alanı bulunan okullarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan Öğretmenler, atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirilecektir.

Dolayısıyla Kimya Teknolojisi Alanı bulunan okullarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanı öğretmeni olarak görev yapan Öğretmenler, atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak değerlendirileceklerinden haftada 20 saat aylık karşılığı ders görevi verilecek ve 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate kadar ek ders görevi alacaktır.

Ayrıca; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 inci maddesinin II-B-Eğitim, Öğretim Tazminatı kısmındaki;

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;

a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için % 15 ine ,

b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için % 10 una, kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde yukarıdaki tazminatlar ödenir. " hükümlerine göre Eğitim, Öğretim Tazminatı ödenmektedir.

Bu tazminatın kimlere ve hangi okullara görev yapanalar ödeneceği ise 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer almaktadır.

Bakanlar Kurulu Kararının "Diğer Tazminatlar" başlıklı III sayılı Cetvelin A. Eğitim Öğretim Tazminatının 13.01.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı BKK ile değiştirilen 2. maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu tazminat ödemesi Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için ödenecek olan % 15'lik tazminat 66 kod numarası seçilerek aşağıdaki resimdeki gibi ödenmektedir.

66 kod numarası seçildikten sonra % 15'lik tazminatın ödendiği ise aşağıdaki resimden görülmektedir.

Dolayısıyla Kararın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan Kimya Teknolojisi Alanı bulunan okullarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanında atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak görev yapan Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenlerine karara göre ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE (KBS) KİMYA ÖĞRETMENLERİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

Fakat; Kimya/Kimya Teknolojisi alanında atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmene Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için ödenecek olan % 15'lik tazminat 66 kod numarası seçilemediğinden aşağıdaki resimdeki gibi ödenmemektedir.

66 kod numarası seçilemediğinden % 15'lik tazminatın ödenemediği ise aşağıdaki resimden görülmektedir.

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) Kararın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan Kimya Teknolojisi Alanı bulunan okullarda Kimya/Kimya Teknolojisi alanında atölye ve Laboratuvar öğretmeni olarak görev yapan Kimya/Kimya Teknolojisi Öğretmenlerine de ilave tazminatların ödenebilmesi için düzenleme yapılması gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR