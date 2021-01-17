Mersin'de aile hekimi Covid-19'dan hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aile hekimi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
|17 Ocak 2021 14:15
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir aile hekimi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Erdemli ilçesi Alata Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Yaşar Karabacak'ın Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği belirtilerek, "Mersin sağlık camiası olarak merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
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