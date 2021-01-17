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En çok kişisel veriyi kim topluyor? WhatsApp kaçıncı sırada?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte diğer uygulamaların da kullanıcılar hakkında ne bildiği sorgulanırken buna cevap olabilecek bir tablo hazırlandı. Clario'nun hazırladığı tabloda popüler uygulamaların hangi bilgileri topladığına yer verildi.
 17 Ocak 2021 14:28
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En çok kişisel veriyi kim topluyor? WhatsApp kaçıncı sırada?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte yalnızca WhatsApp'ın topladığı bilgiler değil, diğer uygulamaların da topladıkları bilgiler merak konusu olmuştu.

İşte bu merakı cevaplandırabilecek bir çalışma Clario.co tarafından yapıldı. Clario, hangi şirketin ve uygulamanın hangi bilgilerinizi topladığını gösteren bir grafik hazırladı.

Webtekno'nun haberine göre Clario'nun hazırladığı grafiğin kişisel veriler sütununda e-posta, isim, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hal, ırk, dini inanış, yaşanan yer, ev adresi, çalışma durumu, iş unvanı, evcil hayvan sahipliği, telefon numarası, sabit telefon numarası, telefonun modeli, hobiler, ilgi alanları, boy, kilo, akraba, anne kızlık soyadı, mevcut işverenler, geçmiş işverenler, banka hesap bilgileri, maaş, sosyal profil (arkadaşlar, hobiler, ilgi alanları), doğduğu ülke, alerjiler ve sağlık bilgilerinin toplanıp toplanmadığı bilgisi yer alıyor.

FACEBOOK LİSTENİN BAŞINDA

Paylaşılan grafiğe göre Facebook, yukarıda saydığımız kişisel bilgilerin %70,59'unu topluyor. Bu da şirketi en fazla kişisel veri toplayan şirket konumuna getiriyor. Facebook'un hakkımızda bilmediği verilerin yalnızca boyumuz, kilomuz, annemizin kızlık soyadı, banka hesap bilgilerimiz, maaşımız, doğduğumuz ülke, alerjilerimiz ve sağlık bilgilerimiz olduğu görülüyor.

Bir diğer Facebook şirketi olan Instagram'sa %58,82'lik oranla ikinci sırada yer alıyor. Instagram, Facebook'un aksine boy ve kilo bilgilerini toplarken cinsel yönelim, medeni hal, ırk, dini inanış, sabit telefon hattı ve akraba bilgilerini toplamıyor. Instagram'ı üçüncü sırada takip eden isimse Tinder.

WHATSAPP LİSTENİN NERESİNDE?

Son günlerin en tartışılan uygulaması olan WhatsApp, yukarıdaki grafiğin son sıralarında yer alıyor. Grafiğe göre uygulama, saydığımız bilgilerin yalnızca %11,76'sını topluyor. WhatsApp'ın topladığı bilgiler isim, yaş, telefon numarası ve telefon bilgileriyle sınırlı kalıyor.

Listede açık bir şekilde görüldüğü üzere kişisel bilgilerimizin en fazla toplandığı platformlar beklendiği üzere sosyal medya platformları. Bunun yanı sıra grafikten çıkan ilginç sonuçlar da var. Listedeki şirketlerin %93'ü gelecekte bizimle temasa geçmeye devam edebilmek için e-posta adreslerimizi depoluyor. Ayrıca şirketlerin %18'i kaç kilo olduğumuzu biliyor.

ARAŞTIRMA HAKKINDA

Clario, bu sonucu ortaya koyabilmek için çeşitli sektörlerden 47 uygulamayı ve bu uygulamaların gizlilik sözleşmelerinde istedikleri izinleri incelediğini belirtiyor. Uygulamaların istedikleri her bir izin yukarıdaki grafikte 34 izin türü olarak kendisine yer buldu. Araştırma ABD'de gerçekleştirildi bu nedenle ABD'deki gizlilik sözleşmeleri incelendi.
NTV
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