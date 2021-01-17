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Dini nikahlı çift ölü bulundu! Önce eşini, sonra kendini bıçaklamış

Malatya'da, evlerinde bıçakla boğazlarından kesilmiş halde bulunup, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (39) çiftinin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Ördek'in, önce tartıştığı eşi Nergis Beyaz'ı sonrada kendini bıçakladığı ortaya çıktı.
 17 Ocak 2021 14:35
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Dini nikahlı çift ölü bulundu! Önce eşini, sonra kendini bıçaklamış

Malatya'da, evlerinde bıçakla boğazlarından kesilmiş halde bulunup, ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiren dini nikahlı Hüseyin Ördek (46) ve Nergis Beyaz (39) çiftinin ölümüyle ilgili sır perdesi aralandı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle çıkan kavgada Hüseyin Ördek'in, önce tartıştığı eşi Nergis Beyaz'ı sonrada kendini bıçakladığı ortaya çıktı. Yaşanan olayı anlatan 7 yaşındaki çocuklarının emniyetteki ifadesinde, babasıyla annesinin sık sık tartıştığını, olay günü de yine anı şekilde kavga çıktığını, kavga sonrası sessizlik olunca odaya girip, baktığında annesi ile babasının kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan dini nikahlı Hüseyin Ördek ve Nergis Beyaz arasında iddiaya göre, maddi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Hüseyin Ördek, mutfaktan aldığı bıçakla Nergis Beyaz'ın boğazını kesti. Beyaz, kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Ördek ise aynı bıçağı kendi boğazına sapladı. Bu sırada kendi odasından, oturma odasına giren 7 yaşındaki çocuk, annesiyle babasının kanlar içerisinde yerde olduğunu görünce bağırmaya başladı. Çocuğun sesini duyup gelen komşular hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ördek ve Beyaz çiftinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürerken, çocuk ise Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) koruma altına alındı.

'ÇOK KÖTÜYDÜ, ŞOKA GİRDİM'

Ölen çiftin 7 yaşındaki çocuklarının emniyetteki ifadesinde, "Annemle babam maddi geçimsizlik nedeniyle sürekli tartışıp, kavga ediyorlardı. Akşam da yine aynı şekilde kavga çıktı. Ben odamdaydım. Kavga devam ederken, bir anda sessizlik oldu. İçeri girdim ve annemle babamın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördüm. Bağırmaya ve ağlamaya başladım, hemen komşular geldi, çok kötüydü, şoka girdim" dedi.
DHA
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