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PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
 17 Ocak 2021 14:50
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PKK'da 28 yıldır faaliyet yürüten terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten örgüt mensubunun da arasında bulunduğu 5 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ikna yoluyla teslim olmalarına yönelik çalışmalar 2021'de de sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu ülkeye giriş yaparak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütüne 1993 ile 2015 yılları arasında katıldıkları belirlenen teröristlerin Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle ikna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a yükseldi.
Anadolu Ajansı
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