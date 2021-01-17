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Matematikte 10 dünya birincisi Samsun'dan

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Destek Programı'nda eğitim gören 10 öğrenci uluslararası bir başarıya imza atarak Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.
 17 Ocak 2021 14:51
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Matematikte 10 dünya birincisi Samsun'dan

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi Destek Programı'nda eğitim gören 10 öğrenci uluslararası bir başarıya imza atarak Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Tüm dünyada aynı anda 13-14 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada 3. ve 4. sınıflar kategorisinde 5 bin 162 öğrenci arasından 9 öğrenci, 5. ve 6. sınıf kategorisinde de 8 bin 106 öğrenci arasından 1 öğrenci, tüm sorulara doğru cevap verdi.

Özel yetenekli çocukların farklı yeteneklerini desteklemek ve güçlendirmek için hizmet veren Samsun Bilim ve Sanat Merkezi bu başarılarla gururlandırdı. 3 ve 4. sınıflar kategorisinden Arya Gülce Özdil, Aybüke Kaplan, Beren Oğuz, Demir Özdemir, Emir Atabey, İpek Ekici, Öykü İlhan, Tuna Meriç, Yağız Yaşar, 5 ve 6. sınıflar kategorisinden Öykü Asya Göze dünya birincilikleriyle gururun adı oldu.

Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır. Yılda 6 defa, 2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-10., 11-12. kategorilerinde düzenlenen yarışma, İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılırlar.
İhlas Haber Ajansı
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